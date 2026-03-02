Israel fecha passagens para a Faixa de Gaza depois de ataques ao Irã

Palestinos em Gaza temem que o potencial conflito entre EUA, Israel e Irã ofusque a frágil situação humanitária na região. A preocupação surge pouco após o presidente dos EUA, Donald Trump, prometer bilhões para a reconstrução e tentar um cessar-fogo.

Moradores expressam medo de abandono e privação, com Israel fechando todas as passagens para o território devastado. A Faixa de Gaza abriga mais de 2 milhões de pessoas, que dependem das passagens para suprimentos essenciais.

Muitos correram aos mercados, assombrados pelas memórias da dolorosa escassez de alimentos do ano passado, sob meses de bloqueio israelense. Uma parte da região, ao redor da Cidade de Gaza, enfrentou situação de fome.

Medo da Escassez e Preços Elevados

Osamda Hanoda, de Khan Younis, afirmou que “quando as passagens fecham, tudo é suspenso do mercado”. O cessar-fogo instável entre Israel e Hamas havia permitido a entrada de mais ajuda, mas ainda insuficiente segundo a ONU.

A Organização das Nações Unidas e parceiros de ajuda indicam a necessidade de maior quantidade de suprimentos. Isso inclui itens médicos básicos e combustível para a população local. Agora, os palestinos estocam novamente.

Relatos apontam para um aumento acentuado nos preços de bens básicos, como sacos de farinha. Hassan Zanoun, deslocado de Rafah, disse ter medo de não encontrar leite, fraldas para crianças, comida ou água.

Posição de Israel e Fechamento de Passagens

O Cogat, órgão militar israelense que supervisiona assuntos civis em Gaza, não respondeu a um pedido de comentário no domingo. Em seu anúncio sobre o fechamento, o Cogat afirmou que o suprimento de alimentos em Gaza “deve ser suficiente por um período prolongado”.

O órgão também adicionou que a rotação de trabalhadores humanitários para dentro e fora de Gaza está adiada. Não foi esclarecido quando as passagens poderiam ser reabertas. Enquanto isso, autoridades israelenses focadas no Irã e cidadãos correram para abrigos devido a sirenes.

Contexto do Conflito e Ramadã

A guerra em Gaza começou com o ataque liderado pelo Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023. Desde o início, a entrada de pessoas e suprimentos no território tem sido restrita. A principal passagem de fronteira de Gaza em Rafah com o mundo exterior reabriu há um mês.

Essa é a única passagem de Gaza que não é via Israel, e permitiu um fluxo pequeno e controlado de tráfego palestino. Nenhum carregamento foi permitido. Agora, todas as passagens estão fechadas novamente, no meio do mês sagrado muçulmano do Ramadã.

O Ramadã é um tempo de privação escolhida, banquetes noturnos e oração. Imagens mostraram palestinos em longas mesas no meio de escombros. Os ataques ao Irã abalaram essa rotina.

Abeer Awwad, deslocada da Cidade de Gaza, relatou que “todas as pessoas correram para os mercados, e todos queriam comprar e se esconder”, quando as notícias das explosões em Teerã se espalharam.

Progresso e Desafios para a Paz

Sob o cessar-fogo intermediado pelos EUA em 10 de outubro, os combates mais intensos diminuíram. No entanto, o fogo israelense regular continua em Gaza. O Programa Mundial de Alimentos da ONU notou progresso no enclave.

A análise de segurança alimentar da ONU na semana passada indicou que a fome permanece. “As famílias relataram uma média de duas refeições por dia em fevereiro de 2026, comparado a uma refeição em julho”, disse o relatório. “Ainda assim, uma em cada cinco famílias consumiu apenas uma refeição diária.”

Voltar o foco da atenção mundial em Gaza é um desafio para grupos de ajuda. O Irã busca nova liderança, e explosões continuam em Teerã, Israel e pelo Oriente Médio. Trump disse que o bombardeio no Irã poderia durar mais tempo.

Ele também advertiu Teerã de “Uma força que nunca foi vista antes!” se ataques escalarem. Isso marca uma reviravolta dramática. Há menos de duas semanas, Trump lançou seu Conselho da Paz, visando acabar com a guerra em Gaza e resolver outros conflitos.

Mesmo com esse impulso, grandes desafios permanecem para o cessar-fogo. Eles incluem:

Desarmar o Hamas;

Montar e implantar uma força de estabilização internacional;

Conseguir que um comitê palestino recém-nomeado para governar Gaza entre no território.

Enquanto o Oriente Médio se volta para outra guerra, alguns palestinos veem um benefício. Ahmed Abu Jahl, da Cidade de Gaza, afirmou que o exército de Israel está distraído. Ele se referiu à linha que divide Gaza e marca aproximadamente metade do território controlado por forças israelenses.

Abu Jahl disse que “o som de explosões e demolições agora é raro perto da linha amarela”. “Até os drones, eles ainda estão voando, mas o número deles diminuiu”, completou.