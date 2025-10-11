Israel faz ataque aéreo no sul do Líbano; uma pessoa morre e sete ficam feridas

As forças militares israelenses realizaram ataques aéreos no sul do Líbano na madrugada deste sábado, matando uma pessoa, ferindo sete e atingindo uma rodovia que liga Beirute a regiões do sul do país, disse o Ministério da Saúde libanês.

Segundo o exército israelense, o ataque visava um local que armazenava máquinas para serem usadas na reconstrução de infraestrutura do grupo Hezbollah, com quem um cessar-fogo mediado pelos EUA está em vigor, ainda que Israel esteja realizando ataques aéreos quase diários. Os israelenses acusam o Hezbollah de tentar se reconstruir após pesadas perdas durante o conflito.

A guerra mais recente entre Israel e Hezbollah matou mais de quatro mil pessoas no Líbano, incluindo centenas de civis, e causou uma destruição estimada em US$ 11 bilhões, de acordo com o Banco Mundial. Em Israel, 127 pessoas morreram, incluindo 80 soldados.

A guerra começou quando o Hezbollah começou a disparar foguetes através da fronteira em 8 de outubro de 2023, um dia após a incursão liderada pelo Hamas no sul de Israel ter desencadeado a guerra em Gaza. Israel respondeu com bombardeios e ataques aéreos no Líbano, e os dois lados escalaram um conflito que se tornou uma guerra no fim de setembro de 2024.