Israel convoca 60 mil reservistas antes de operação ampliada na Cidade de Gaza

O exército de Israel afirmou na quarta-feira, 20, que convocará dezenas de milhares de reservistas e estenderá o serviço de outros antes de uma operação militar ampliada que será realizada na Cidade de Gaza.

O ministro da Defesa, Israel Katz, aprovou planos para iniciar uma nova fase de operações em algumas das áreas mais densamente povoadas de Gaza, informou o exército. O plano, que deve receber a aprovação final do chefe de gabinete nos próximos dias, inclui a convocação de 60.000 reservistas e a extensão do serviço de 20.000 outros que estão atualmente servindo.

Em um país com menos de 10 milhões de habitantes, a convocação de tantos reservistas tem peso econômico e político, e ocorre poucos dias após centenas de milhares de israelenses se manifestarem pedindo um cessar-fogo.

Isso também acontece enquanto negociadores correm para que Israel e o Hamas concordem em encerrar 22 meses de combates, e enquanto líderes internacionais e grupos de direitos humanos alertam que um ataque ampliado pode aprofundar a crise humanitária na Faixa de Gaza, onde a maioria dos cerca de 2 milhões de residentes foi desalojada, muitas áreas foram reduzidas a escombros e a população enfrenta a ameaça de fome.

Um oficial militar, que falou sob condição de anonimato de acordo com as regulamentações militares, disse que as tropas devem operar em partes da Cidade de Gaza onde ainda não foram implantadas e onde Israel acredita que o Hamas ainda esteja ativo. Tropas israelenses no bairro de Zeitoun na Cidade de Gaza e em Jabaliya, um campo de refugiados no norte da Faixa de Gaza, já estão preparando o terreno para a operação ampliada.

A Cidade de Gaza é o bastião militar e governamental do Hamas, e um dos últimos lugares de refúgio no norte da Faixa de Gaza, onde centenas de milhares estão abrigados. As tropas israelenses terão como alvo a vasta rede de túneis subterrâneos do Hamas lá, acrescentou o oficial.

Embora Israel tenha mirado e matado grande parte da liderança sênior do Hamas, partes do grupo militante estão se reagrupando ativamente e realizando ataques, incluindo o lançamento de foguetes em direção a Israel, disse o oficial.

Ainda não está claro quando a operação será iniciada, mas pode ser uma questão de dias, e a mobilização de reservistas será a maior em meses.