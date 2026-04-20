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Israel confirma ataque de soldado a estátua de Jesus e diz que vai restaurar imagem

Exército israelense confirmou autenticidade da foto, feita no Líbano, e prometeu adotar "as medidas apropriadas contra os envolvidos"

AFP
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Imagem que circula nas redes sociais mostra um soldado israelense atacando, com uma marreta, uma estátua de Jesus, no sul do Líbano. Ministro de Relações Exteriores de Israel pediu desculpa pelo ocorrido (Reprodução / Redes sociais)

O Exército israelense anunciou nesta segunda-feira (20) que confirmou a autenticidade de uma imagem que circula nas redes sociais de um soldado atacando, com uma marreta, uma estátua de Jesus no sul do Líbano. Na imagem, o soldado aparece com uma marreta prestes a atingir a cabeça de uma estátua de um Jesus crucificado que caiu da cruz.

A estátua fica na localidade cristã de Debel, no sul do Líbano, perto da fronteira com Israel.

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A prefeitura de Debel informou à AFP que a estátua fica na cidade, mas não teve condições de confirmar se foi danificada.

O Exército israelense admitiu nesta segunda-feira, na rede social X, que é um incidente de "gravidade extrema" e que "a conduta do soldado é totalmente inconsistente com os valores que espera de suas tropas".

"Após a conclusão de uma avaliação inicial sobre uma fotografia previamente publicada de um soldado das FDI (Forças de Defesa de Israel) danificando um símbolo cristão, determinou-se que a fotografia retrata um soldado das FDI no sul do Líbano", afirma a mensagem.

O Exército acrescentou que "serão tomadas medidas apropriadas contra todos os envolvidos", sem revelar detalhes, e informou que está trabalhando com a comunidade para "restaurar a estátua a seu lugar".

O ministro israelense das Relações Exteriores, Gideon Saar, condenou a ação, que qualificou como "vergonhosa e desonrosa". "Acredito que serão tomadas as medidas severas necessárias contra quem cometeu esse ato repugnante", publicou no X.

"Pedimos desculpas por este incidente e a todos os cristãos cujos sentimentos foram feridos", acrescentou. O Líbano foi arrastado para a guerra no Oriente Médio no início de março, quando o movimento pró-Irã Hezbollah lançou foguetes contra Israel em apoio a Teerã.

Israel respondeu com ataques em larga escala em todo o país e com uma invasão do sul.

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