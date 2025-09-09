Israel bombardeia Doha, capital do Catar, em suposta operação para matar autoridades do Hamas
Fumaça foi vista subindo sobre o Distrito de Katara, em Doha
Várias explosões foram ouvidas em Doha, no Catar, nesta terça-feira, segundo testemunhas da Reuters. Um testemunha ocular relatou que fumaça foi vista subindo sobre o Distrito de Katara, na capital.
Em publicação no X, o repórter da Axios, Barak Ravid, disse que a explosão é uma tentativa de assassinato contra autoridades do Hamas.
