Israel bombardeia centro de Gaza e envia tanques para norte de Rafah

CAIRO (Nidal al-Mughrabi/Reuters) - As forças israelenses bombardearam áreas na região central da Faixa de Gaza nesta quarta-feira, matando pelo menos nove palestinos, de acordo com autoridades de saúde, enquanto os tanques israelenses realizaram um avanço limitado em Rafah, no sul.

Em um ataque aéreo israelense por volta da meia-noite em uma casa em Al-Zawyda, na região central da Faixa de Gaza, oito pessoas foram mortas, disseram as autoridades de saúde. Outro ataque matou um homem no campo de Nuseirat, um dos oito campos de refugiados do enclave, onde 23 pessoas foram mortas em um ataque aéreo israelense a uma escola há um dia.

Os tanques israelenses também bombardearam as áreas orientais dos campos de Al-Bureij e Al-Maghazi, no centro do enclave, de acordo com moradores. Um ataque aéreo destruiu uma mesquita, disseram eles.

Enquanto isso, em Rafah, os tanques realizaram uma incursão no norte da cidade antes de se retirarem, uma tática que as forças israelenses têm usado em outras áreas antes de realizar incursões mais profundas. Os tanques têm operado na maior parte da cidade desde maio, embora não tenham se aprofundado nos distritos do norte.

Médicos disseram que um ataque israelense matou duas pessoas em Rafah na quarta-feira, enquanto os moradores contaram que as forças explodiram dezenas de casas.

Os militares israelenses disseram que as tropas estavam "continuando a atividade operacional precisa e baseada em inteligência na área de Rafah". O governo israelense afirmou ter eliminado o que chamou de célula terrorista e um lançador que havia sido usado para disparar contra as tropas.

Acrescentaram que os ataques aéreos atingiram 25 alvos em toda a Faixa de Gaza durante o último dia e que as tropas continuavam a operar na área central, inclusive para desmantelar estruturas usadas para observar os soldados.

Nove meses após o início da guerra, combatentes palestinos liderados pelo grupo islâmico Hamas ainda conseguem atacar as forças israelenses com foguetes antitanque e bombas de morteiro e, de tempos em tempos, disparam barragens de foguetes contra Israel.

Israel prometeu erradicar o Hamas depois que seus militantes mataram 1.200 pessoas e fizeram mais de 250 reféns em um ataque às comunidades do sul de Israel em 7 de outubro, de acordo com os registros israelenses.

Na terça-feira, os militares disseram ter eliminado metade da liderança da ala militar do Hamas, com cerca de 14.000 combatentes mortos ou capturados desde o início da guerra.

Pelo menos 38.000 palestinos foram mortos na ofensiva de retaliação de Israel desde então, segundo as autoridades de saúde de Gaza. Israel afirma que 326 de seus soldados foram mortos em Gaza.