Palestinos não podem processar Biden por apoio a Israel em Gaza, diz tribunal

Um tribunal federal de apelações rejeitou nessa segunda-feira um processo iniciado por ativistas de direitos palestinos que acusa o governo Biden de ser cúmplice no genocídio em Gaza, ao continuar fornecendo aos israelenses suporte militar, diplomático e financeiro.

Um comitê de três juízes de San Francisco do nono tribunal de apelações manteve a rejeição ao processo, dizendo que o caso levantado pelos ativistas traz questões de política externa que não podem ser decididas por um tribunal.

VEJA MAIS

“O processo e as demandas extraordinárias de alívio apresentam questões políticas que estão baseadas em assuntos relacionados com os ramos do nosso governo que exercitam prerrogativas militares e diplomáticas,” escreveu o painel.

Um advogado envolvido na ação não respondeu imediatamente ao pedido de comentário.

O grupo palestino de direitos humanos Defesa pela Criança Internacional-Palestina e Al-Haq, junto com diversos residentes de Gaza e também palestino-americanos, argumentaram que os Estados Unidos estavam quebrando sua obrigação de evitar um genocídio.

Mais de 38 mil palestinos, a maior parte civis, foram mortos desde o início da guerra em 7 de outubro, de acordo com o ministério da Saúde de Gaza. Israel afirma que pelo menos um terço das vítimas palestinas são militantes. Ao todo, 1,2 mil israelenses foram mortos no ataque do Hamas que desencadeou o conflito.

O processo foi movido em novembro contra o presidente Joe Biden, o secretário de Estado Antony Blinken e o secretário de Defensa Lloyd Austin, alegando que o suporte continuado dos EUA a Israel viola a lei internacional e a convenção de 1948 contra o genocídio.

O juiz distrital Jeffrey White, indicado pelo ex-presidente George W. Bush em Oakland, rejeitou o processo relutantemente, dizendo que “o resultado preferido é inacessível para esse tribunal”.

White citou evidência que, segundo ele, mostra que “o sítio militar continuado de Israel tem objetivo de erradicar um povo e, portanto, é plausível de ser visto dentro da proibição internacional contra genocídio”.

Mas White disse que as alegações não poderiam ser discutidas no tribunal, já que envolviam política externa que está nas mãos dos poderes Legislativo e Executivo.

O nono circuito concordou em uma ordem sem assinatura feita por um painel que incluía os juízes Consuelo Callahan e Daniel Bress, ambos indicados por presidentes republicanos, e Jacqueline Nguyen, indicada pelo ex-presidente democrata Barack Obama.