Negociações sobre Gaza exploram alternativa a tropas israelenses na fronteira entre Gaza e Egito

CAIRO (Ahmed Mohamed Hassan e Maayan Lubell/Reuters) - Negociadores israelenses e egípcios sobre cessar-fogo estão em conversações sobre um sistema de vigilância eletrônica ao longo da fronteira entre Gaza e o Egito que poderia permitir que Israel retirasse suas tropas da área se um cessar-fogo fosse acordado, segundo duas fontes egípcias e uma terceira fonte familiarizada com o assunto.

A questão da permanência das forças israelenses na fronteira é um dos problemas que bloqueiam um possível acordo de cessar-fogo, pois tanto o grupo militante palestino Hamas quanto o Egito, um mediador nas negociações, se opõem à manutenção das forças israelenses no local.

Israel teme que, se suas tropas deixarem a zona de fronteira, chamada por Israel de corredor Philadelphi, o braço armado do Hamas possa contrabandear armas e suprimentos do Egito para Gaza por meio de túneis que permitiriam que ele se rearmasse e ameaçasse novamente Israel.

Um sistema de vigilância, se as partes envolvidas nas negociações concordarem com os detalhes, poderia, portanto, facilitar o caminho para um acordo de cessar-fogo, embora ainda existam vários outros obstáculos.

As discussões em torno de um sistema de vigilância na fronteira já foram relatadas anteriormente, mas a Reuters informa pela primeira vez que Israel está participando das discussões como parte da atual rodada de negociações, com o objetivo de retirar as forças da área de fronteira.

A fonte familiarizada com o assunto, que falou sob condição de anonimato, disse que as discussões são sobre "basicamente sensores que seriam construídos no lado egípcio do (corredor) Philadelphi".

"A ideia é, obviamente, detectar túneis, detectar quaisquer outras formas de contrabando de armas ou pessoas para Gaza. Obviamente, esse seria um elemento importante em um acordo de reféns."

Perguntada se isso seria importante para um acordo de cessar-fogo porque significaria que os soldados israelenses não precisariam estar no corredor Philadelphi, a fonte disse: "Correto".

As duas fontes de segurança egípcias, que também falaram sob condição de anonimato, disseram que os negociadores israelenses haviam falado sobre um sistema de vigilância de alta tecnologia.

O Egito não se opunha a isso, se fosse apoiado e pago pelos Estados Unidos, de acordo com as duas fontes egípcias. Elas disseram, porém, que o Egito não concordaria com nada que alterasse os acordos de fronteira entre Israel e Egito estabelecidos em um tratado de paz anterior.