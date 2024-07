Turquia não aprovará tentativas da Otan de cooperaração com Israel, diz Erdogan

O presidente turco Tayyip Erdogan disse na sexta-feira (horário local) que não é possível para a Otan continuar sua parceria com a administração israelense.

"Até que uma paz abrangente e sustentável seja estabelecida na Palestina, as tentativas de cooperação com Israel dentro da Otan não serão aprovadas pela Turquia", disse Erdogan em coletiva de imprensa na cúpula da Otan.

Segundo ele, a Turquia também mantém seus esforços diplomáticos para acabar com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia.

Erdogan disse que instruiu o ministro das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan, a se encontrar com o presidente sírio Bashar al-Assad para começar a restaurar as relações com a Síria.

Com relação às vendas de F-16 para a Turquia, Erdogan disse: "Conversei com o Sr. Biden. Ele disse: 'Resolverei esse problema em 3 a 4 semanas'."

(Reportagem de Burcu Karakas)