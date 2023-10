Israel atinge 320 alvos e 436 pessoas morrem em Gaza nas últimas 24 horas

O governo de Israel informou que as Forças de Defesa do país atingiram em um único dia 320 alvos, mirando a infraestrutura do Hamas, grupo terrorista que invadiu seu território e matou centenas de civis no dia 7 de outubro.

Segundo o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, os ataques das últimas 24 horas promovidos por Israel provocaram a morte de pelo menos 436 pessoas na região.

Desde o início da guerra entre Israel e o Hamas, 5.087 mortes já foram contabilizadas em Gaza. Outras 1,4 mil pessoas morreram do lado israelense.