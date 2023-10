Israel x Hamas: mortes já ultrapassam 5 mil em Gaza

O número de mortos na Faixa de Gaza desde o início da guerra entre o Hamas e Israel subiu e ultrapassou a marca de 5 mil nesta segunda-feira (23), segundo informou o Ministério da Saúde local. De acordo com a pasta, 5.087 pessoas morreram no território por conta de bombardeios.

Com o novo número, o balanço total de mortes na guerra é agora de 6.489.

O começo dos conflitos

No dia 7 de outubro, homens armados do grupo terrorista Hamas, bombardearam e atacaram Israel. Segundo os serviços de emergência, ao menos 298 pessoas morreram no conflito do último dia 7, sendo 100 em Israel e 198 na Faixa de Gaza, mortas na retaliação israelense. Outras milhares de pessoas ficaram feridas.

No dia 8 de outubro, um dia após sofrer os ataques, Israel declarou oficialmente estado de guerra.

A guerra “foi imposta ao Estado de Israel num ataque terrorista assassino a partir da Faixa de Gaza” no sábado (7), afirmou o comunicado do governo.