Israel x Hamas: 29 funcionários da ONU morreram em Gaza desde o início da guerra

Desde o início da guerra entre Israel e Hamas, em 7 de outubro, 29 funcionários da Agência das Nações Unidas para os Refugiados da Palestina (UNRWA) morreram em Gaza. Desse total, metade era professor. A informação foi divulgada pela própria Agência, que afirmou estar “em choque e em luto”.

O número foi divulgado em uma publicação nas redes sociais, na qual a UNRWA lamenta as mortes. “Como Agência, estamos arrasados. Estamos de luto uns com os outros e com as famílias”.

Um segundo comboio de ajuda humanitária, com 17 caminhos com alimentos, água potável e suprimentos médicos, entrou em Gaza neste domingo (22) por Rafah, segundo a mídia estatal do Egito. Também foi liberada a passagem de seis caminhões-tanque com combustível para abastecer os geradores de energia elétrica de dois hospitais de Gaza. A ONU já havia alertado para o risco do desabastecimento de combustível.