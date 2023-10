Guerra: Explosões interrompem entrega de ajuda humanitária na fronteira entre Egito e Faixa de Gaza

Explosões nas proximidades da passagem de Rafah, fronteira entre Egito e Faixa de Gaza, paralisam operação de ajuda humanitária. O segundo comboio, composto por 17 caminhões de suprimentos, fica retido no lado egípcio. Parte dos veículos já havia atravessado e estava em inspeção quando as explosões ocorreram.

A falta de energia agrava a situação, impactando o fornecimento de comida e água para meio milhão de pessoas na região, conforme alertou Juliette Touma, porta-voz da agência da ONU, em entrevista ao canal CNN sobre o conflito em Israel.

Juliette ressaltou que o número de caminhões no comboio de ajuda é significativamente menor em comparação com as reais necessidades da Faixa de Gaza. Ela adverte que, caso o combustível não chegue até quarta-feira, as operações serão encerradas, afetando especialmente mulheres grávidas, crianças, civis e indivíduos em situação de vulnerabilidade.

A Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina dispõe de combustível suficiente para operar somente até quarta-feira (25), a menos que novos suprimentos cheguem à Faixa de Gaza.

No último sábado (21), os primeiros 20 caminhões cruzaram a passagem, que estava fechada desde os ataques do Hamas em 7 de outubro. Contudo, o ponto de fronteira foi rapidamente fechado após a passagem do primeiro comboio de ajuda.

As agências das Nações Unidas saudaram a entrada do primeiro comboio com ajuda humanitária, mas ressaltaram que o volume recebido "não é suficiente" para aliviar a deterioração da situação humanitária. A região recebeu insumos como água, alimentos e medicamentos, mas ainda carece de combustível.

A ONU reforça a necessidade de, no mínimo, 100 caminhões por dia para suprir as pessoas nas proximidades da passagem de Rafah.

Além disso, Philippe Lazzarini, comissário-geral da Agência das Nações Unidas de Assistência e Obras aos Refugiados da Palestina no Oriente Médio (UNRWA), afirmou que o fornecimento de combustível da ONU na Faixa de Gaza se esgotará em três dias.

No domingo, Israel intensificou os bombardeios em Gaza. No sábado (21), as Forças de Defesa de Israel (IDF) anunciaram a intensificação dos ataques aéreos para "minimizar o risco para nossas tropas nos próximos estágios do conflito", sinalizando a possibilidade de uma incursão terrestre.