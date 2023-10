Operações em aeroportos da Síria são paralisadas após ataque atribuído a Israel

Bombardeios simultâneos atingiram os dois principais aeroportos da Síria na manhã deste domingo (22). Segundo a agência de notícias estatal do país, os ataques aéreos foram articulados por Israel.

Os aeroportos de Damasco e Aleppo foram atacados nas primeiras horas do dia. “Aproximadamente às 5h25 de hoje [em horário local], o inimigo israelense realizou simultaneamente uma agressão aérea com mísseis vindos da direção do Mar Mediterrâneo, a oeste de Latakia, e da direção do Golã sírio ocupado, visando os aeroportos internacionais de Damasco e Aleppo “, informou a agência, citando uma fonte militar.

A diretoria-geral de meteorologia da Síria afirmou que um trabalhador morreu e outro ficou ferido. O órgão informou também que os danos nas pistas de ambos os aeroportos os colocaram fora de serviço e que o tráfego aéreo estava sendo desviado para a cidade de Latakia.

Em comunicado a CNN, as Forças de Defesa israelenses afirmaram que não tinham posicionamento sobre o caso.