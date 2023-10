Brasileiro está desaparecido em Israel; Interpol comunicou o Itamaraty sobre desaparecimento

Um brasileiro de 59 desapareceu em Israel após o início da guerra entre o país do Oriente Médio e o grupo terrorista Hamas. As autoridades foram alertadas sobre o desaparecimento de Michel Nisenbaum pela família dele. Frederico Meyer, embaixador do Brasil em Israel, disse que a Interpol comunicou o Itamaraty no domingo (22) sobre o assunto.

Até o momento, não há detalhes sobre quando foi o último contato do brasileiro com a família ou o local de Israel que ele estava quando desapareceu.

Michel Nisenbaum tem dupla cidadania.

Desde o início da guerra contra o Hamas, o Ministério das Relações Exteriores confirmou a morte de três brasileiros em Israel: Ranani Glazer, Bruna Valenu e Karla Stelzer. Outros três israelenses com ascendência brasileira também foram mortos no país: Gabriel Yishay Barel, Celeste Fishbein e um terceiro com identificação não divulgada.

Michel Nisenbaum é o único brasileiro que o Itamaraty trata como desaparecido.