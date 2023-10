Israel x Hamas: Mais um voo da FAB com 209 passageiros e 9 pets chega ao Brasil

Na madrugada desta segunda-feira (23), por volta das 4 horas, mais um voo de repatriação de brasileiros pousou na Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro. A aeronave KC-30 (Airbus A330 200), da Força Aérea Brasileira (FAB), decolou de Tel Aviv, Israel, às 18h25 (horário local) deste domingo (22), 209 passageiros e 9 pets.

Este foi o 9º voo enviado pelo governo brasileiro como parte da Operação Voltando em Paz, com o objetivo de resgatar cidadãos que se encontram na região de conflito entre Israel e Hamas, no Oriente Médio.

Para sair do território israelense com a ajuda do governo brasileiro, é necessário preencher um formulário de inscrição disponibilizado pela Embaixada do Brasil em Tel Aviv.

Além de Israel, o governo também tenta resgatar um grupo de brasileiros que está na Faixa de Gaza, mas aguarda autorização do Egito. Na quarta-feira (18), avião para este fim pousou em um aeroporto egípcio. A aeronave levou itens de ajuda humanitária.