Presidente de sinagoga é morta a facadas nos Estados Unidos

Uma mulher de 40 anos, presidente de uma sinagoga da cidade americana de Detroit, foi encontrada morta neste sábado (21), caída do lado de fora de sua casa, com ferimentos de faca.

Identificada como Samantha Woll, a vítima dirigia a sinagoga Isaac Agree Downtown desde 2022 e também tinha ligação com políticos locais do Partido Democrata: trabalhou para a congressista Elissa Slotkin e chegou a participar da campanha de reeleição da procuradora do distrito de Michigan, Dana Nessel.

"Estamos chocados e tristes ao saber da morte inesperada de Samantha Woll, a nossa Presidente do Conselho. Neste momento não temos mais informações, mas vamos partilhar mais quando estiverem disponíveis. Que a memória dela seja uma bênção", escreveu a sinagoga Isaac Agree Downtown em suas redes sociais.

Segundo a polícia, os primeiros exames do corpo de Samantha identificaram múltiplos ferimentos causados por arma branca. Por isso, a investigação foi entregue à unidade de homicídios. O motivo do crime ainda é desconhecido.

Os Estados Unidos enfrentam um momento de tensão nas comunidades judaica e muçulmana, desde o início da guerra entre Israel e o Hamas, em 7 de outubro.