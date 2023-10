Exército Israelense realiza operações pontuais em terra no norte de Gaza

Durante a madrugada desta segunda-feira (23) as Forças Armadas de Israel afirmaram ter feito operações pontuais em terra no norte da Faixa de Gaza.

As operações foram em pontos onde integrantes do Hamas e de outros grupos armados estavam reunidos, mas, segundo Israel, ainda não são a ocupação por terra que o governo do país vem anunciado desde o início da guerra.



Houve também ataques de tanques e forças de infantaria, segundo a BBC, para localizar e procurar informações sobre as pessoas desaparecidas e os reféns.

Na semana passada, o ministro da Defesa detalhou pela primeira vez a ocupação que Israel pretende fazer na Faixa de Gaza.



Segundo Yoav Gallam, essa ocupação ocorrerá em três fases e "não durará para sempre".



"Queremos fazer uma operação em Gaza para deixar de sermos responsáveis pelo território para sempre", disse Gallant a parlamentares de Israel durante sessão no Parlamento do país.



As três fases em sua guerra com o Hamas serão:

A primeira delas, já parcialmente em curso, é a de ataques aéreos e a ofensiva por terra.

Em um segundo momento, militares ficarão a combater "bolsões de resistência" dentro da Faixa de Gaza.

Na terceira fase, segundo o ministro, as tropas se retirarão e Israel criará "um novo regime de segurança" que trará "uma nova realidade para a segurança dos cidadãos de Israel".