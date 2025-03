Israel ataca Beirute, no Líbano, pela primeira vez desde o cessar-fogo acordado em novembro

Israel lançou nesta sexta-feira (28) um ataque à capital do Líbano, Beirute, pela primeira vez desde que o cessar-fogo entre Israel e Hezbollah foi acordado em novembro. Repórteres da Associated Press no local ouviram um estrondo alto e testemunharam fumaça subindo da região que o exército israelense havia prometido atacar.

A ofensiva aconteceu após Israel alertar "urgentemente" para que as pessoas deixassem partes do subúrbio da cidade e prometerem retaliar contra supostos ataques do Líbano no norte israelense.

Nesta sexta-feira, o ministro da defesa de Israel disse que se não houvesse paz nas comunidades do norte de Israel, também não haveria paz em Beirute. Fonte: Associated Press.