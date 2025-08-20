Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Israel aprova projeto de assentamento que dividiria Cisjordânia em 2 territórios

Estadão Conteúdo

Israel deu aprovação final na quarta-feira, 20, para um polêmico projeto de assentamento na Cisjordânia ocupada que efetivamente dividiria o território em dois, e que palestinos e grupos de direitos humanos dizem que poderia destruir as esperanças de um futuro estado palestino.

O desenvolvimento de assentamentos em E1, uma área aberta a leste de Jerusalém, vem sendo considerado há mais de duas décadas, mas foi congelado devido à pressão dos EUA durante governos anteriores. A comunidade internacional considera, em sua maioria, a construção de assentamentos israelenses na Cisjordânia ilegal e um obstáculo à paz.

O ministro das Finanças de extrema direita, Bezalel Smotrich, classificou a aprovação como um revés aos países ocidentais que anunciaram seus planos de reconhecer um estado palestino nas últimas semanas.

"O Estado palestino está sendo apagado da mesa não com slogans, mas com ações", disse ele na quarta-feira. "Cada assentamento, cada bairro, cada unidade habitacional é mais um prego no caixão dessa ideia perigosa."

O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu rejeita a ideia de um estado palestino ao lado de Israel e prometeu manter controle ilimitado sobre a Cisjordânia ocupada, Jerusalém Oriental anexada e a Faixa de Gaza devastada pela guerra - territórios que Israel tomou na guerra de 1967 e que os palestinos querem para seu estado.

A expansão dos assentamentos israelenses faz parte de uma realidade cada vez mais grave para os palestinos na Cisjordânia ocupada, com a atenção mundial voltada para a guerra em Gaza . Houve um aumento acentuado nos ataques de colonos contra palestinos, despejos de cidades palestinas, operações militares israelenses e postos de controle que impedem a liberdade de movimento, além de diversos ataques palestinos contra israelenses.

Mais de 700.000 colonos israelenses vivem atualmente na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental.

A localização da E1 é significativa porque é uma das últimas ligações geográficas entre as principais cidades da Cisjordânia: Ramallah, no norte, e Belém, no sul.

As duas cidades ficam a 22 quilômetros de distância, mas os palestinos que viajam entre elas precisam fazer um desvio amplo e passar por vários postos de controle israelenses, gastando horas na viagem. A esperança era que, em um eventual Estado palestino, a região servisse como uma ligação direta entre as cidades.

"O assentamento em E1 não tem outro propósito senão sabotar uma solução política", disse a Peace Now, organização que monitora a expansão dos assentamentos na Cisjordânia. "Embora o consenso entre nossos amigos no mundo seja lutar pela paz e por uma solução de dois Estados, um governo que há muito tempo perdeu a confiança do povo está minando o interesse nacional, e todos nós estamos pagando o preço."

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ISRAEL/CISJORDÂNIA/ASSENTAMENTO/APROVAÇÃO
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Israel aprova projeto de assentamento que dividiria Cisjordânia em 2 territórios

20.08.25 14h43

eita

Seis cabeças humanas são encontradas em estrada de área de atuação do narcotráfico

A polícia não divulgou se há algum grupo criminoso suspeito ou alguma motivação para o crime

20.08.25 14h30

política

Lavrov diz que discussões sobre garantias de segurança à Ucrânia necessitam da Rússia

Segundo ele, discutir seriamente questões de segurança sem a Rússia é 'uma utopia'

20.08.25 14h13

G7 reforça apoio à Ucrânia com garantias de segurança e diz que Irã não pode ter arma nuclear

20.08.25 13h53

MAIS LIDAS EM MUNDO

PERIGO

Homem desenvolve doença rara após seguir orientação do ChatGPT

O paciente acabou desenvolvendo bromismo, uma intoxicação por brometos. Atualmente, trata-se de uma condição rara

13.08.25 11h06

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

INÉDITO

Existe cirurgia para depressão crônica? Colombiana é a primeira a passar por procedimento inédito

Procedimento inovador implantou quatro eletrodos no cérebro de Lorena Rodríguez, 34, para tratar depressão resistente. Cirurgia foi realizada na Colômbia e é a primeira do tipo no mundo

14.08.25 19h17

OBJETO ESQUECIDO?

Homem vai ao hospital com dor no peito e médico encontra faca no raio-x; entenda a história

Paciente da Tanzânia viveu quase uma década com lâmina no corpo sem saber; caso surpreendeu médicos

14.08.25 20h05

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda