Irmãos brasileiros são presos na Espanha por crimes de terrorismo

Dois irmãos de nacionalidade brasileira foram presos, nesta segunda-feira (27), pela Guarda Civil da Espanha por suposto envolvimento com crimes de terrorismo, após investigação que contou também com a participação do FBI e da Polícia Federal do Brasil. Os dois homens, que teriam relações com o Estado Islâmico, estariam fazendo parte de um processo de radicalização e usando aplicativos de mensagem para enaltecer e promover o grupo terrorista.

Segundo informações divulgadas pelo Ministério do Interior da Espanha, os suspeitos divulgaram atividades terroristas realizadas em diversos locais, manuais de preparo de explosivos e envenenamento, segurança cibernética e hacking.

As buscas contra os suspeitos foram realizadas em uma casa na cidade de Estepona, em Málaga. Os agentes tentam recolher mais provas das atividades dos irmãos brasileiros e esclarecer os fatos sob investigação.

Os brasileiros, que não tiveram seus nomes divulgados, seguem presos e foram colocados à disposição da justiça de Madrid.