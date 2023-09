Brasileiros são presos no Paraguai por venda de certificados falsos para alunos de Medicina

Na última segunda-feira (18), dois brasileiros foram presos sob suspeita de realizarem a venda de certificados e históricos escolares falsos a estudantes que buscavam cursar medicina no Paraguai. Segundo as investigações, pelo menos 15 estudantes brasileiros compraram os documentos por valores que variam de R$ 800 a R$ 1.500.

De acordo com as investigações policiais, os estudantes conseguiam avançar etapas na graduação com as certificações, pulando para o quarto ou quinto ano do curso ainda no primeiro ano. Até o momento, três instituições foram alvos dos brasileiros.

O homens foram presos na Cidade do Leste, em ação coordenada pela polícia local, formada por forças do Paraguai, Foz do Iguaçu e da Argentina, além do apoio da Interpol.

Agora, o Ministério Público paraguaio deve pedir colaboração da polícia brasileira para aprofundar as investigações.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com