Irã vê avanço em rodada de negociações com EUA, com acerto parcial dos princípios de acordo

Estadão Conteúdo

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Seyed Abbas Araghchi, afirmou que a segunda rodada de negociações indiretas com os Estados Unidos, realizada em Genebra, foi marcada por "conversas sérias e construtivas" e representou avanço em relação ao encontro anterior. Araghchi avaliou que a rodada desta terça-feira, 17, foi "mais construtiva do que anteriores" e destacou que "diversas ideias foram propostas e discutidas de maneira séria".

De acordo com o chanceler, as partes conseguiram "chegar a um acordo geral sobre alguns princípios orientadores", que servirão de base para a elaboração do texto de um possível entendimento.

O ministro, no entanto, ponderou que o avanço não garante um desfecho positivo. "Isso não significa que certamente alcançaremos um acordo, mas ao menos o caminho foi iniciado", afirmou.

Ele acrescentou que, com a entrada na fase de redação, o processo tende a se tornar mais detalhado e complexo.

Ainda não há data definida para a próxima rodada. Segundo Araghchi, ficou acertado que os dois lados trabalharão sobre os pontos de um possível acordo e trocarão textos antes de marcar novo encontro.

O diálogo ocorreu na embaixada de Omã na cidade suíça e contou com discussões paralelas com o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Grossi. "Tivemos boas discussões técnicas com ele", disse, acrescentando que o chefe da agência também manteve contatos com a delegação norte-americana.

As conversas ocorrem em meio a exercícios militares iranianos no Estreito de Ormuz e à retórica mais dura entre Teerã e Washington.

O presidente dos EUA, Donald Trump, tem alternado acenos a uma solução negociada com ameaças de uso da força, enquanto o Irã insiste que seu programa nuclear tem fins pacíficos e condiciona avanços ao alívio de sanções.

Palavras-chave

Irã

EUA

tensão

negociações

rodada

Abbas Araghchi
