Irã vai enforcar manifestante em primeira execução ligada a protestos contra o regime

O Irã estaria pronto para enforcar o primeiro manifestante preso por causa das manifestações contra o regime, segundo grupos de direitos humanos. Erfan Soltani, 26, pode ser enforcado nesta quarta-feira (14) depois de ter sido preso na semana passada durante os protestos em Karaj, disseram os grupos de ONGs Direitos Humanos do Irã (IHRNGO) e União Nacional pela Democracia no Irã (NUFD).

"Sua família foi informada de que ele havia sido condenado à morte e que a sentença será executada em 14 de janeiro", fontes relataram ao IHRNGO.

O Diretor do IHRNGO, Mahmood Amiry-Moghaddam, disse em um comunicado que "o assassinato generalizado de manifestantes civis nos últimos dias pela República Islâmica lembra os crimes do regime nos anos 1980, que foram reconhecidos como crimes contra a humanidade".

Segundo informações obtidas pelo site IranWire, que acompanha a situação no país, Erfan Soltani, de 26 anos, foi mantido em detenção sem acesso a um advogado, e as autoridades não o acusaram formalmente. Nenhuma audiência no tribunal foi realizada em seu caso. Sua família também foi ameaçada, com oficiais avisando que, se falassem publicamente ou contatassem a mídia sobre a situação, outros membros da família seriam presos.

A notícia foi inicialmente reportada por Ebrahim Allah-Bakhshi, um ativista político exilado, que postou no X: "Erfan Soltani foi preso na quinta-feira, 8 de janeiro, e está agendado para ser executado na quarta-feira, 14 de janeiro."

Erfan foi preso no fim da tarde de quinta-feira, 8 de janeiro, perto de sua casa no distrito de Fardis, em Karaj. Por três dias, sua família não teve informações sobre seu paradeiro. No domingo, 11 de janeiro, agentes de segurança finalmente os contataram, confirmando que ele estava sob custódia e dizendo-lhes que ele já havia sido sentenciado à morte.

Após pedidos desesperados e repetidos, a família teve permissão para um único encontro de dez minutos com Erfan - um encontro que as autoridades deixaram claro que deveria ser a última despedida antes da execução da sentença.

Uma fonte próxima à família, falando sob condição de anonimato, disse ao IranWire: "A família está sob pressão extrema. Mesmo um parente próximo que é advogado tentou assumir o caso, mas foi bloqueado e ameaçado por agentes de segurança. Eles disseram a ele, 'Não há arquivo para revisar. Anunciamos que qualquer um preso nos protestos seria executado. A sentença de Erfan é Moharebeh (Inimizade contra Deus); é final e será executada.'"

Erfan trabalhava na indústria de vestuário e havia recentemente ingressado em uma empresa privada. Quem o conhece afirma que ele era apaixonado por moda. Seu perfil no Instagram - um dos poucos que as autoridades não deletaram - "mostra um jovem que gostava de fisiculturismo, esportes e de viver uma vida simples", escreveu o site IranWire.

"O risco de execuções em massa e extrajudiciais de manifestantes é extremamente sério e está aumentando", disse em comunicado o diretor da ONGs Direitos Humanos do Irã (IHRNGO), Mahmood Amiry-Moghaddam. "Sob a Responsabilidade de Proteger, a comunidade internacional tem o dever de proteger os manifestantes civis contra matanças em massa pela República Islâmica e seu Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica. Nós convocamos pessoas e a sociedade civil em países democráticos a lembrarem seus governos desta responsabilidade."