Irã lista pontes no Oriente Médio que podem ser alvos de novos ataques em retaliação a EUA

O Irã listou pontes importantes na região do Oriente Médio que podem ser alvos de novos ataques em suas operações de retaliação contra EUA-Israel, segundo a agência de notícias iraniana Fars. Os locais selecionados envolvem o Kuwait, o Bahrein, os Emirados Árabes Unidos, a Jordânia, Israel e a Arábia Saudita.

O veículo cita os ataques americanos e israelenses realizados contra a ponte B1, na região de Azimieh, em Karaj, como motivo da retaliação. "No primeiro ataque, infelizmente, dois cidadãos iranianos foram martirizados e vários ficaram feridos. Depois disso, enquanto as equipes de resgate estavam prestando socorro, ocorreu o segundo ataque", afirmou.

Mais cedo, o Irã afirmou ter atacado instalações de aço e alumínio dos EUA em países do Golfo, como retaliação aos ataques a siderúrgicas iranianas. O país também emitiu um "aviso" de que respostas a futuros ataques podem ser "mais dolorosas" e alertou o presidente dos EUA, Donald Trump, contra a ampliação do conflito.

De acordo com a Fars, as pontes selecionadas como alvo pelo Irã são:

1- Ponte Sheikh Jaber Al-Ahmad Al-Sabah no Kuwait, com 36 km de comprimento.

2- Ponte King Fahd, Arábia Saudita - Bahrein, com 25 km de comprimento.

3- Ponte Sheikh Zayed em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos, com 842 metros de comprimento.

4- Ponte Al Maqta em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos, com 300 metros de comprimento.

5- Ponte Al Nabi Malik Hussein na Jordânia, com 80 metros de comprimento.

6- Ponte Damia Adam na Jordânia - Cisjordânia, com 120 metros de comprimento.

7- Ponte Sheikh Khalifa em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos, com 1.400 metros de comprimento.

8- Ponte Jisr Abdoun em Amã, capital da Jordânia, com 425 metros de comprimento.

9- Ponte Arik no norte dos territórios ocupados por Israel, com 80 metros de comprimento.