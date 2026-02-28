Irã levará inimigos ao arrependimento, diz embaixador do país no Brasil

O embaixador do Irã no Brasil, Abdollah Nekounam Ghadiri, criticou veementemente neste sábado, 28, o ataque conjunto de Estados Unidos e Israel. Ele afirmou que o país islâmico "levará todos os inimigos ao arrependimento", indicando uma forte reação.

Ghadiri também publicou, na mesma rede social, uma declaração oficial do Ministério das Relações Exteriores iraniano sobre a ofensiva. O texto detalha a percepção do Irã sobre o ataque ocorrido.

"Os Estados Unidos e o regime sionista, na manhã de hoje, às vésperas de Nowruz e no décimo dia do sagrado mês do Ramadã, violando de forma flagrante a integridade territorial e a soberania nacional do Irã, atacaram uma série de alvos e infraestruturas de defesa, bem como instalações civis, em diversas cidades de nosso país", diz o comunicado.

Ações Diplomáticas e Ameaças de Resposta

Apesar do ataque, o comunicado afirma que Irã e Estados Unidos estavam "no curso de um processo diplomático". O objetivo era esgotar os argumentos perante a comunidade internacional e demonstrar a legitimidade do povo iraniano, evidenciando a ilegitimidade de qualquer pretexto para a agressão.

O ministério declarou que o Irã se orgulha de "ter feito tudo o que era necessário para evitar a guerra". Agora, é o "tempo de defender a pátria e enfrentar a agressão militar do inimigo", reforça a nota oficial.

"Assim como estávamos preparados para negociar, estamos ainda mais preparados do que nunca para defender a integridade do Irã", diz o texto. As Forças Armadas da República Islâmica do Irã responderão aos agressores "com firmeza".

Violação da Carta da ONU e Contexto do Conflito

O ministério iraniano sustenta que os ataques violam a Carta das Nações Unidas e configuram uma clara agressão armada contra o Irã. Portanto, a resposta à ação é um direito legal e legítimo do país, conforme o direito internacional.

Além disso, o Irã cita a "grave responsabilidade da Organização das Nações Unidas e de seu Conselho de Segurança de agir imediatamente para enfrentar a violação da paz e da segurança internacionais decorrente da agressão militar".

A ação conjunta de Estados Unidos e Israel ocorre após semanas de ameaças do então presidente dos EUA, Donald Trump, de lançar um grande ataque contra o Irã. A expectativa era que a operação se estendesse ao longo de vários dias.

Em um vídeo divulgado após o anúncio dos ataques militares, Trump alertou que Teerã "deve abaixar as armas ou enfrentar uma morte certa". A imprensa iraniana noticiou que todo o território estava sob ataque.

O exército israelense, por sua vez, falou em "dezenas de alvos militares" atingidos até o momento. O Irã já deu início à retaliação, segundo fontes.