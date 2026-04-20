Irã está disposto a participar de rodada de negociações com EUA, dizem autoridades do Paquistão
Autoridades iranianas expressaram disposição para enviar uma delegação para uma segunda rodada de negociações em Islamabad nesta semana, disseram nesta segunda-feira, 20, dois funcionários paquistaneses.
Os funcionários, que falaram sob condição de anonimato por não estarem autorizados a informar a imprensa, disseram haver um otimismo cauteloso de que delegações tanto do Irã quanto dos Estados Unidos possam viajar para Islamabad.
Eles acrescentaram que o Paquistão não divulgará detalhes sobre os planos de viagem de nenhum dos lados por motivos de segurança.
Também pediram aos veículos de comunicação que evitem especulações sobre o calendário das conversas, afirmando que o processo permanece em constante mudança. Fonte: Associated Press
*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado
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