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Mundo

Irã confirma cessar-fogo com EUA e reabertura de Ormuz por duas semanas

Estadão Conteúdo

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Seyed Abbas Araghchi, divulgou na noite desta terça-feira, 7, um comunicado confirmando uma trégua de duas semanas com os Estados Unidos e a passagem segura pelo Estreito de Ormuz.

"Se os ataques contra o Irã forem interrompidos, nossas poderosas Forças Armadas cessarão suas operações defensivas. Por um período de duas semanas, a passagem segura pelo Estreito de Ormuz será possível por meio de coordenação com as Forças Armadas do Irã e com a devida consideração das limitações técnicas", diz o comunicado publicado por Araghchi em seu perfil no X.

O chanceler iraniano elogiou a mediação do primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, pelos esforços para acabar com a guerra no Oriente Médio e a disposição do governo dos EUA para negociações sobre a proposta de 10 pontos do Irã.

A resposta do Irã ocorre logo após o presidente americano, Donald Trump, anunciar que concordou em suspender o ataque e bombardeio ao Irã por duas semanas.

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