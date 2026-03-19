Irã ataca refinaria de petróleo em Israel e caça F-35 dos EUA pousa após ser atingido
Jato dos Estados Unidos sobrevoava o território iraniano em uma missão de combate
Um míssil iraniano atingiu a refinaria de petróleo de Bazan, em Haifa, Israel, segundo publicação do repórter da Axios, Barak Ravid, divulgada nesta quinta-feira (19) no X.
Paralelamente, fontes informaram à CNN que um caça de guerra F-35 dos EUA precisou fazer um pouso de emergência após o que acreditam ter sido um ataque do Irã.
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Porta-voz do Comando Central dos EUA, o capitão Tim Hawkins disse que o jato sobrevoava o território iraniano em uma missão de combate quando foi forçado a fazer o pouso de emergência, mas afirmou que a aeronave pousou em segurança e que o incidente está sob investigação.
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