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Irã ataca refinaria de petróleo em Israel e caça F-35 dos EUA pousa após ser atingido

Jato dos Estados Unidos sobrevoava o território iraniano em uma missão de combate

Estadão Conteúdo
fonte

Atual conflito entre Estados Unidos e Israel contra o Irã está na terceira semana (Foto: Canva)

Um míssil iraniano atingiu a refinaria de petróleo de Bazan, em Haifa, Israel, segundo publicação do repórter da Axios, Barak Ravid, divulgada nesta quinta-feira (19) no X.

Paralelamente, fontes informaram à CNN que um caça de guerra F-35 dos EUA precisou fazer um pouso de emergência após o que acreditam ter sido um ataque do Irã.

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Porta-voz do Comando Central dos EUA, o capitão Tim Hawkins disse que o jato sobrevoava o território iraniano em uma missão de combate quando foi forçado a fazer o pouso de emergência, mas afirmou que a aeronave pousou em segurança e que o incidente está sob investigação.

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EUA/ISRAEL/IRÃ/GUERRA

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