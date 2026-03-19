Presidente da Federação do Irã afirma que "boicote será aos Estados Unidos, não a Copa' Estadão Conteúdo 19.03.26 11h12 A participação do Irã na Copa do Mundo deste ano, que terá como sedes os Estados Unidos, o México e o Canadá, continua em clima de suspense. Em meio ao estremecimento de relações entre o governo iraniano e americano por causa da guerra no Oriente Médio, a Federação iraniana continua dando sinais de que pretende fazer parte do torneio de seleções. "Vamos nos preparar. Vamos boicotar os Estados Unidos, mas não a Copa do Mundo", disse Mehdi Taj, presidente da entidade, em um vídeo divulgado pela agência de notícias Fars. Nesta semana, a federação anunciou que vem "costurando" um acordo com a Fifa para que possa transferir os seus compromissos pela fase grupos do Mundial para o México. No entanto, a entidade que comanda o futebol se mostrou reticente com a proposta e não pretende modificar o calendário do torneio. Os iranianos integram o Grupo G e estreiam no dia 15 de junho, contra a Nova Zelândia, em Los Angeles. A cidade da Califórnia também será palco do segundo confronto cinco dias depois, quando o Irã encara a Bélgica. O último jogo desta etapa acontece no dia 27, diante do Egito, em Seattle. Segunda seleção asiática a garantir presença na Copa do Mundo depois do Japão, o Irã tem a sua base de treinamentos prevista para a cidade de Tucson, localizada no Arizona. Uma ofensiva militar conjunta dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã teve início no fim de fevereiro. A guerra no Oriente Médio tornou tensa a relação entre iranianos e americanos. Recentemente, o presidente Donald Trump recebeu críticas ao declarar que a seleção do Irã não deveria viajar para o torneio "por sua própria vida e segurança". Em resposta, o governo iraniano respondeu que "ninguém pode excluir a seleção nacional do Irã da Copa do Mundo". Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo Irã Estados Unidos COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Em busca de reforços, Remo mira contratação de lateral-direito do Sport-PE Time azulino segue no mercado em busca de novas peças para reforçar o elenco para a temporada 19.03.26 11h23 futebol Em boa fase, Paysandu chega a sete jogos de invencibilidade na temporada Time bicolor vive bom momento e ainda soma título e classificação para a quinta fase da Copa do Brasil 19.03.26 10h25 Olha o pix! Paysandu garante mais de R$ 4 milhões na Copa do Brasil após classificação Time bicolor avançou para a quinta fase do torneio nacional e somou mais uma cota milionária 18.03.26 11h38 FUTEBOL Remo paga em torno de R$4 milhões e contrata atacante que estava em clube da Série B Jogador Gabriel Taliari, de 28 anos, que estava no Juventude-RS, teve parte de seus direitos econômicos adquiridos pelo Remo 18.03.26 10h48 MAIS LIDAS EM ESPORTES BRASILEIRÃO Remo tem missão 'quase impossível' contra o Flamengo no Maracanã Sem vencer e na zona de rebaixamento, Leão encara sequência difícil fora de casa e tenta surpreender um Flamengo invicto há 25 jogos no Maracanã 19.03.26 8h00 REFORÇOS Novos atacantes do Remo podem estrear contra o Flamengo Com nomes publicados no BID, Poveda e Taliari podem ser utilizados pelo técnico Léo Condé já no confronto desta quinta-feira (19), no Maracanã 18.03.26 18h53 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (19/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Liga Europa, Copa do Brasil e Conference League movimentam o futebol nesta quinta-feira 19.03.26 7h00 QUE FASE... Internacional vence o Santos e deixa o Remo na vice-lanterna da Série A Agora, o Leão está à frente apenas do Cruzeiro, que tem somente 2 pontos em 7 partidas. 18.03.26 23h46