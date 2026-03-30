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Irã: Araghchi diz que EUA não são capazes de garantir a segurança dos países no Golfo Pérsico

O chanceler iraniano também defendeu que as forças americanas deveriam ser retiradas do Oriente Médio

Estadão Conteúdo

O Ministro das Relações Exteriores do Irã, Seyed Abbas Araghchi, afirmou nesta segunda-feira, 30, que os Estados Unidos não são capazes de garantir a segurança dos países do Golfo Pérsico e que as ações militares têm como foco atingir os agressores do regime persa.

"O Irã respeita a Arábia Saudita e a considera uma nação irmã", afirmou Araghchi, em publicação no X, ao buscar diferenciar os países vizinhos da atuação dos Estados Unidos na região. "Nossas operações têm como alvo agressores inimigos que não respeitam nem árabes nem iranianos, e tampouco são capazes de garantir qualquer segurança"

O chanceler iraniano também defendeu na publicação que as forças americanas deveriam ser retiradas do Oriente Médio.

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Palavras-chave

EUA/ISRAEL/IRÃ/GUERRA/ARAGHCHI/SEGURANÇA/GOLFO PÉRSICO
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