Irã anuncia o enforcamento de dois homens ligados a grupo de oposição

O Irã anunciou nesta segunda-feira, 20, a execução de dois homens. Eles foram acusados de incendiar prédios a serviço do Mossad, o serviço de inteligência de Israel.

A agência de notícias Mizan, ligada ao Poder Judiciário iraniano, identificou os homens como Mohammad Masoum Shahi e Hamed Validi.

Ambos os executados fariam parte do grupo de oposição Mujahedeen-e-Khalq. Esta organização alegou que Mohammad Masoum Shahi e Hamed Validi foram "submetidos a interrogatório e tortura" pelo regime iraniano. O grupo afirmou que as acusações se referem a fatos ocorridos quando eles já estavam detidos.

Execuções em contexto de conflito

Desde o dia 28 de fevereiro, oito membros do grupo Mujahedeen-e-Khalq já foram executados no Irã. Este período coincide com o início dos ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o país, conforme a Associated Press.