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Milei assina acordo com Netanyahu em cerimônia em Israel com presença de embaixador dos EUA

Os membros do acordo irão coordenar ações contra "as tentativas do Irã de expandir suas redes terroristas e sua presença operacional no Hemisfério Ocidental"

Estadão Conteúdo

O presidente da Argentina, Javier Milei, assinou no domingo, 19, diversos acordos com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, em uma cerimônia realizada em Jerusalém. O evento de assinatura dos chamados "Acordos de Isaac" contou com a presença do embaixador dos Estados Unidos para os EUA, Mike Huckabee.

"Estamos em um mundo em que precisamos de todos os amigos e aliados que pudermos ter", disse Huckabee, citando que os mandatários mostram coragem e convicção, enquanto elogiou o apoio de Israel nas últimas semanas. "Estou aqui ao lado de dois dos maiores aliados do presidente Trump", disse o representante americano. "Não conheço nenhum líder que ele respeite mais ou com quem tenha um laço pessoal mais forte."

Os membros do acordo irão coordenar ações contra "as tentativas do Irã de expandir suas redes terroristas e sua presença operacional no Hemisfério Ocidental", segundo comunicado. "A iniciativa também busca fomentar a coordenação e o alinhamento em fóruns internacionais e promover uma estrutura para ampliar a cooperação em inovação, tecnologia, comércio e abertura econômica."

Durante sua visita a Jerusalém, Milei cantou a música "Libre", de Nino Bravo, em um ensaio para o evento do Dia da Independência de Israel. Cenas da apresentação do mandatário em um palco foram compartilhadas em redes sociais.

A visita de Milei também ganhou ampla repercussão na imprensa local. A capa do Jerusalem Post mostrou uma foto aparentemente do dirigente de costas apoiado em um muro em uma matéria com o título "Bienvenido, Hermano!".

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