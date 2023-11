Inteligência Artificial recria imagens de figuras históricas; veja

A tecnologia tem progredido muito nos últimos tempos e a IA, ou Inteligência Artificial, já é vista em quase tudo nos dias de hoje, incluindo história e arte. Um desenvolvimento recente reuniu obras de diversos artistas, ao redor do mundo, recriando figuras históricas e permitindo-nos ver como eram ou seriam como pessoas reais. Confira alguns retratos gerados por IA das pessoas mais famosas da história. Veja!

Confira quem são as personalidades:

Alexandre, o Grande

Um dos maiores generais militares da história, Alexandre, o Grande, conquistou o Mediterrâneo Oriental, o Egito, o Oriente Médio e partes da Ásia em um período de tempo notavelmente curto. Embora sendo o Rei da Macedônia por apenas 13 anos, o jovem Alexandre mudou o curso da história ao introduzir mudanças culturais significativas nas terras que formavam seu novo império. Alexandre conquistou sua primeira vitória militar com apenas 18 anos e nunca perdeu uma batalha em seus 15 anos de conquista.

A interpretação da IA deste famoso busto da grande mente militar confirma sua notável juventude. Claramente, a confiança da juventude impulsionou Alexandre durante todo o seu reinado condecorado.

Nefertiti do Antigo Egito

Rainha da 18ª Dinastia do Antigo Egito e grande esposa do Faraó Akhenaton, Neferneferuaton Nefertiti é mais conhecida por seu busto de arenito pintado, que foi redescoberto em 1913 e se tornou um ícone global de beleza e poder feminino. Graças à IA, podemos ver a extensão da beleza extraordinária da Rainha - sua estrutura óssea perfeita e feições felinas trazidas à vida nesta surpreendente reimaginação.

Embora os historiadores não tenham conhecimento do temperamento ou comportamento de Nefertiti, a interpretação da IA mostra que ela era calma e segura. O longo reinado da Rainha como consorte sugere que esse foi o caso, com seus olhos sábios aconselhando seu marido, o Faraó Akhenaton.

Shaka Zulu

Um dos monarcas mais influentes do Zulu, Shaka Zulu - nome completo de Shaka kaSenzangakhona - governou o Reino Zulu de 1816 a 1828. Durante seu reinado, o Rei reorganizou o exército Zulu e o transformou em uma força formidável, conquistando enormes extensões de terra através do que é hoje a África do Sul. A palavra "shaka" significa "poder", e Shaka Zulu certamente fez jus ao seu nome, tanto na aparência quanto nas ações.

A tecnologia da IA mostra que Shaka Zulu tinha maçãs do rosto incrivelmente definidas e uma aparência com determinação de aço. Não é segredo que o Rei não tinha medo de punir seus inimigos e seu rosto poderoso conta a sua história. Também é incrível notar como uma camiseta preta lisa pode modernizar tanto uma imagem antiga.



Júlio César

Indiscutivelmente o mais famoso dos imperadores romanos, Caio Júlio César foi um general e estadista romano que liderou os exércitos romanos nas Guerras da Gália. Um excelente operador militar, César derrotou seu rival político, Pompeu, em uma guerra civil e assumiu o controle do Senado, onde supervisionou a transformação de Roma de uma república em um império. O Imperador, porém, acabaria sendo assassinado em uma das traições mais conhecidas da história.

A versão IA de Júlio César dá a impressão de um homem com uma enorme quantidade de confiança e poder, não muito diferente de um influente congressista ou senador moderno. Você pode facilmente imaginar César como um personagem do seriado House of Cards.

Michelangelo nos dias modernos

Há algo de surreal na recriação da IA de um dos artistas mais famosos de todos os tempos - essa é uma obra de arte que o escultor italiano aprovaria? Infelizmente, nunca saberemos. Nascido em Florença, a representação da Criação de Adão que adorna o teto da Capela Sistina é provavelmente a mais conhecida das obras de Michelangelo hoje em dia. No entanto, o artista se considerava antes de tudo um escultor.

Segundo a IA, Michelangelo era um homem robusto e bonito, com olhos suaves e rosto amigável. Ele parecia ser alguém que dá duro no seu trabalho, mas também um homem que seria generoso com seu tempo.

A Estátua da Liberdade

Um dos monumentos mais reconhecidos do mundo, a Estátua da Liberdade é uma escultura neoclássica colossal na Ilha da Liberdade, no porto de Nova York, na cidade de Nova York. Presenteada à Grande Maçã pelo povo da França, a estátua de cobre foi projetada pelo escultor francês Frédéric Auguste Bartholdi, e sua estrutura de metal foi construída por Gustave Eiffel - famoso pela Torre Eiffel. Incrivelmente, a estátua é atingida por raios 600 vezes por ano.

A Estátua da Liberdade representa uma deusa romana e seu rosto é, na verdade, modelado na mãe de Bartholdi. Bem, Madame Bartholdi deve ter sido linda, como você pode ver pelo que a IA mostra, com uma bela estrutura óssea e olhos sensuais.



Faraó Akhenaton

Embora não seja a figura histórica mais famosa desta lista, Akhenaton é certamente uma das mais controversas. Um Faraó egípcio que governou durante a 18ª Dinastia do período do Novo Reino do Antigo Egito, Akhenaton é mais conhecido por mudar a religião tradicional do Egito da adoração de vários deuses para a adoração de um único deus chamado Aton. Essa reforma para o monoteísmo tornou o Faraó incrivelmente impopular entre seus detratores.

Com a ajuda da IA, podemos entender melhor como seria Akhenaton. O Rei tinha um rosto longo, magro e quase de um modelo, com olhos penetrantes.



Napoleão Bonaparte

Provavelmente o baixinho mais famoso da história, Napoleão Bonaparte é considerado um dos maiores generais militares que já existiram. O comandante militar francês e líder político - que viria a ser conhecido por seu nome da realeza, Napoleão I - ganhou destaque durante a Revolução Francesa e liderou campanhas bem-sucedidas durante as Guerras Revolucionárias. Embora o termo "Complexo de Napoleão" tenha recebido o nome do comandante galês, a altura real de Napoleão pode não ter sido tão baixa quanto se pensava.

De acordo com as medidas francesas do sistema pré-métrico, Napoleão tinha 1,68, mas provavelmente foi julgado de forma enganosa. Ainda assim, as conquistas do grande general são inegáveis, e esta imagem da IA mostra que ele era um homem sério e de aparência ambiciosa.

Essas características faciais são extraordinariamente bem recriadas aqui na representação da IA do famoso sujeito, e o Homem Vitruviano, como ele deve ter parecido na vida real, parece tão impressionante quanto o desenho de da Vinci.

Cristina da Dinamarca

Cristina da Dinamarca foi uma princesa dinamarquesa que existiu no século XVI, a filha sobrevivente mais nova do Rei Cristiano II da Dinamarca e da Noruega e Isabel da Áustria. A Princesa se tornaria Duquesa - de Milão - e depois Duquesa de Lorraine, por meio de dois casamentos diferentes. As pinturas de Cristina não são particularmente lisonjeiras, embora isso possa ser devido aos diferentes estilos e padrões de beleza da época.

Como você pode ver, a versão IA da Princesa é quase idêntica à pintura em que se baseia, mas a adição de cabelos loiros e a remoção do colarinho de babados mostra Cristina como uma verdadeira beleza



Genghis Khan

Nascido em 1162, Genghis Khan foi um guerreiro, líder e fundador do Império Mongol, que se tornou após a sua morte o maior império contíguo da história. Considerado um dos maiores e mais temidos líderes militares de todos os tempos, Khan chegou ao poder ao unir muitas das tribos nômades da estepe mongol, sendo assim proclamado o governante universal dos mongóis. O grande guerreiro também é famoso por ser pai de centenas de filhos.

Aqui, graças à IA, vemos como seria um Genghis Khan moderno. Com um olhar determinado, Khan parece um político ou empresário poderoso.



Rainha Hatshepsut do Egito

Considerada um dos maiores Faraós do Egito - homem ou mulher - a Rainha Hatshepsut trouxe grande riqueza e arte para sua terra, responsável por uma das expedições comerciais mais bem-sucedidas do Egito, trazendo de volta ouro, ébano e incenso de um lugar chamado Punt, provavelmente a Eritreia nos dias modernos. O governo de Hatshepsut não foi apenas próspero, mas também longo, reinando sobre o Antigo Egito por 20 anos. Como a maioria dos Faraós bem-sucedidos, a Rainha reuniu um grande e poderoso exército.

Incrivelmente, a tecnologia IA pode nos dar uma renderização bastante precisa de Hatshepsut de sua estátua de pedra. Como você pode ver, a Rainha era uma mulher linda, de aparência majestosa e olhos gentis.

Marco Antônio

Marco Antônio, ou Marcus Antonius em seu latim nativo, foi um político e general romano que desempenhou um papel crítico na transformação da República Romana de uma república para o autocrático Império Romano. Um líder militar talentoso, Antônio foi um general romano sob o comando de Júlio César e mais tarde governou as províncias orientais de Roma. Apesar de sua carreira política de sucesso, Marco Antônio é provavelmente mais conhecido por seu relacionamento com Cleópatra, a Rainha do Egito.

Cleópatra era notoriamente bonita, mas de acordo com a IA, seu amante era um cara de aparência bastante normal que não se destacaria dentro de uma empresa de tecnologia moderna.

Tutancâmon

Tutancâmon - muitas vezes referido como o Rei Tut - foi o antepenúltimo Faraó da 18ª dinastia do Antigo Egito e é, sem dúvida, a figura póstuma mais famosa da história. Ao contrário de muitos dos nomes desta lista, o Rei Tut é mais conhecido por como seu corpo foi encontrado, e não por seus feitos em vida. A tumba de Tutancâmon foi descoberta inteiramente completa, contendo tesouros que ajudaram os egiptólogos a entender melhor o processo de mumificação.

Tutancâmon ascendeu ao trono como um governante infantil por volta dos 9 anos de idade e, infelizmente, faleceu com apenas 19 anos, e sua juventude é claramente vista nesta reimaginação da IA.

Cleópatra

Cleópatra VII, mais comumente conhecida como Cleópatra, foi rainha do Reino Ptolemaico do Egito de 51 a 30 a.C., e sua última governante ativa. Enquanto estava no trono, Cleópatra influenciou ativamente a política romana em um período crucial e foi especialmente conhecida por seus relacionamentos com Júlio César e Marco Antônio, tornando-a uma das figuras históricas mais interessantes e famosas de todos os tempos.

Cleópatra passou a representar o protótipo da romântica femme fatale, então não é surpresa que a interpretação da IA da Rainha egípcia capture sua majestosa beleza em um cenário moderno.

Luís XV

Indiscutivelmente tão infame quanto famoso, Luís XV foi rei da França de 1715 a 1774 e é mais conhecido por contribuir para o declínio da autoridade real que levou à Revolução Francesa. O Rei Luís tentou implantar reformas fiscais progressivas que incluíam a tributação da nobreza, mas seus fracassos na política externa enfraqueceram a França. Numerosas guerras perdidas forçaram Luís a se separar de vários territórios, incluindo lucrativas colônias ultramarinas.

Embora pareça muito menos glamoroso, a interpretação moderna da IA de Luís XV apresenta o Rei como um típico jovem profissional, talvez sem a firmeza e a confiança de outros governantes mais bem-sucedidos.

Maria I

Quando Eduardo VI morreu em 1553, houve discussões sobre quem iria sucedê-lo. Excepcionalmente, ambas as pretendentes ao trono eram mulheres e, nove dias depois, a questão radical de longa data sobre se uma mulher poderia governar o país sozinha foi respondida. Conhecida por ser teimosa, mas corajosa, Maria I, ou Maria Tudor como é comumente conhecida, tentou restaurar a fé católica, tendo a reputação definida por suas perseguições religiosas.

Embora a Rainha Maria pareça severa em suas pinturas, seu equivalente moderno feito pela IA parece muito mais acessível e relacionável. É incrível o que uma mudança de estilo pode fazer também.

Henrique VIII

Um dos governantes mais temidos da história britânica, o Rei Henrique VIII é famoso pelo tratamento brutal com suas seis esposas e por seus esforços para anular seu primeiro casamento, o que levou a um desentendimento com a Igreja Católica e sua posterior separação da Igreja Anglicana de autoridade papal. De forma infame, Henrique enviou duas de suas esposas, Ana Bolena e Catarina Howard, para a morte no bloco do carrasco na Torre de Londres.

Henrique VIII também é conhecido por seu lendário apetite. O rosto mais cheio do Rei foi traduzido aqui em um equivalente um pouco mais moderno, mas ele parece quase idêntico à pintura original.

Simón Bolívar

O filho amado da América do Sul, Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios, tornou-se o líder mais poderoso da América Latina e ganhou o apelido de “O Libertador” por ajudar várias nações a se tornarem independentes da Espanha. Inspirado pela Guerra Revolucionária Americana, os objetivos constitucionais de Bolívar eram criar laços fortes para unificar as nações recém-independentes da América Latina. Hoje, em 24 de julho é comemorado o Dia de Simón Bolívar em toda a América Latina.

Um homem de extraordinário carisma, esta versão moderna do grande soldado sul-americano não parece menos impressionante do que sua pintura. O olhar determinado de Bolívar é incrivelmente contagiante.



Wallis Simpson

Uma das mulheres mais controversas da história britânica, Wallis Simpson foi uma socialite americana que já havia se casado duas vezes quando conheceu Eduardo, o Duque de Windsor, e sua intenção de se casar causou uma crise constitucional que levou à abdicação de Eduardo. Depois que Eduardo abdicou do trono, ele e Wallis, a futura Duquesa de Windsor, se casaram. Eles viajaram muito, morando principalmente em Paris, e frequentemente organizavam ou participavam de festas luxuosas e viveram uma vida muito glamorosa até a morte de Eduardo, em 1972.

Parece que o escândalo de Wallis Simpson está acontecendo novamente hoje com Megan Markle - também uma americana divorciada. Assim como a Duquesa de Sussex, Wallis Simpson era muito bonita, e a interpretação moderna da IA apenas confirma isso.



Benjamim Franklin

Um titã da história americana, Benjamin Franklin foi um dos Pais Fundadores dos Estados Unidos, um redator e signatário da Declaração de Independência dos Estados Unidos e o primeiro a ser nomeado Ministro dos Correios dos Estados Unidos. Além disso, Franklin foi um dos principais intelectuais de seu tempo e um cientista e inventor de classe mundial, inventando o para-raios, o Fogão Franklin e os óculos bifocais, para citar apenas alguns.



Isabella Brant

Tema famoso de pinturas e esboços icônicos, Isabella Brant foi a primeira esposa do pintor e diplomata flamengo Peter Paul Rubens, que criou vários retratos dela. A mais famosa dessas obras é um retrato desenhado em giz preto e vermelho com realce branco em papel de lavagem marrom, conhecido historicamente por seu "imediatismo e atratividade". Embora o casal tivesse três filhos, Isabella tristemente morreu de peste com apenas 34 anos.

A IA faz um ótimo trabalho aqui ao dar vida a Isabella Brant, mostrando que ela era calorosa e alegre, com um brilho lúdico nos olhos.



Zeus, Deus dos Céus

Uma figura poderosa, Zeus foi o Deus dos Céus na mitologia grega antiga. Como a principal divindade grega, Zeus era considerado o governante, protetor e pai de todos os deuses e humanos, e esse papel paterno é tipicamente descrito com Zeus sendo um homem mais velho com barba cheia. Como o Rei sentado no topo do trono de ouro no Monte Olimpo, Zeus era reverenciado por todos, incluindo reis mortais que se gabavam de serem descendentes da divindade.

Zeus se apaixonava facilmente, teve muitos casos com várias mulheres e é frequentemente descrito como um homem forte e imponente, com um corpo definido e cabelos longos e cacheados. Diríamos que a IA acertou em cheio.



Marco Aurélio

O último dos governantes conhecidos como os Cinco Bons Imperadores e o último imperador da Pax Romana - uma era de relativa paz, calma e estabilidade - Marco Aurélio Antonino governou o Império Romano por quase 20 anos. Um homem estoico e filosófico, a maior conquista de Marco Aurélio foi sua capacidade de manter o Império unido durante sua primeira pandemia, bem como durante a Guerra Parta e as Guerras Germânicas.

Dado que, visualmente, Aurélio vive apenas em bustos de bronze e estátuas de pedra, esta recriação da IA do querido Imperador é muito impressionante e captura bem sua consideração e estoicismo.



Vincent van Gogh

Nascido no sul da Holanda, Vincent Willem van Gogh foi um pintor pós-impressionista cujo trabalho – notável por sua beleza, emoção e cor – influenciou fortemente a arte do século XX. Como costuma acontecer com os artistas, van Gogh não foi especialmente conhecido durante sua vida, mas postumamente tornou-se um dos pintores mais famosos da história da arte ocidental, amado por seu uso expressivo e emotivo de cores brilhantes.

Enquanto celebramos a vida de van Gogh hoje, ele próprio lutou ao longo de sua vida com uma depressão maníaca, acabando por morrer com apenas 37 anos. Esta notável recriação do grande artista mostra vividamente a verdadeira dor e sofrimento em seus olhos.



Rembrandt

Rembrandt Harmenszoon van Rijn, comumente conhecido como Rembrandt, foi um pintor, gravurista e desenhista holandês da Era de Ouro. Celebrado como um dos maiores artistas plásticos de todos os tempos, o pintor barroco deixou um grande legado, marcado por sua beleza natural. A Tempestade no Mar da Galileia, A Lição de Anatomia do Dr. Nicolaes Tulp e A Ronda Noturna são alguns grandes exemplos do trabalho do holandês.

Um talento extraordinário, Rembrandt também tinha a capacidade de pintar autorretratos realistas e um deles é usado para recriar seu rosto com detalhes inacreditáveis, mostrando-nos exatamente como seria o artista holandês atualmente.



Hércules, o Deus da Força

Embora seu pai fosse Zeus, governante de todos os deuses gregos no Monte Olimpo e de todos os mortais da Terra, Hércules na verdade nasceu mortal. Dito isso, como muitos heróis míticos, o deus grego da força e dos heróis tinha uma árvore genealógica complicada. Sem dúvida um dos maiores heróis mitológicos gregos, Hércules foi famoso não só por sua incrível força física, mas também por sua coragem e inteligência.

Quando as pessoas pensam em Hércules, muitas vezes imaginam a versão em desenho animado da Disney, dublada por Tate Donovan. Essa reimaginação da IA mostra o deus grego sob uma luz diferente, com cabelos curtos e cacheados e um rosto mais cheio.



Thomas Jefferson

Um porta-voz da democracia, Thomas Jefferson foi um dos Pais Fundadores dos Estados Unidos, o principal autor da Declaração da Independência e o terceiro presidente dos Estados Unidos. Um verdadeiro ícone de sua nação, Jefferson também encontrou tempo para ser diplomata, advogado, arquiteto e filósofo. No entanto, embora o ex-presidente claramente mereça uma nota de rodapé substancial na história dos Estados Unidos, sua propriedade de centenas de escravos contradiz um pouco a fundação de um país baseado em princípios de liberdade e igualitarismo.

Muitas vezes descrito como um homem de família no coração, o moderno Thomas Jefferson tem a aparência de um avô amoroso com muita sabedoria para transmitir.



Pocahontas

Pocahontas, cujo nome verdadeiro era Matoaka (e mais tarde conhecida como Rebecca Rolfe), foi uma mulher nativa americana famosa por ajudar os colonos ingleses na América do Norte e por seu papel como embaixadora entre a chefia Powhatan e a colônia de Jamestown. Durante esse tempo, a filha de um importante chefe supostamente salvou a vida do capitão John Smith, um soldado inglês, explorador e governador colonial.

Qualquer pessoa familiarizada com os filmes da Disney reconhecerá Pocahontas do filme de 1995 com o mesmo nome. Retratada no filme como uma jovem bonita e corajosa, a interpretação moderna da IA confirma que esse era mesmo o caso.



Isaac Newton

Nascido no dia do Natal em Woolsthorpe Manor em Woolsthorpe-by-Colsterworth, uma aldeia no condado inglês de Lincolnshire, Sir Isaac Newton foi físico, astrônomo, alquimista, teólogo e autor. Mais conhecido por formular a Teoria da Gravidade, diz a lenda que Newton teve seu momento de iluminação quando viu uma maçã caindo enquanto pensava nas forças da natureza. Estima-se que Newton tinha uma pontuação de QI entre 190 e 200, dependendo das medidas utilizadas.

extremamente bonito. Trocando sua famosa longa peruca branca por um corte mais moderno, o Newton de hoje seria robusto e atraente.



Vasco da Gama

Nascido em Portugal no século XV, Vasco da Gama foi a primeira pessoa a navegar da Europa para a Índia contornando o Cabo da Boa Esperança na África. O 1º Conde da Vidigueira desembarcou e negociou em localidades ao longo da costa da África Austral durante a sua viagem, e o marco de da Gama marcou o início de uma fase marítima de multiculturalismo global. O explorador acabaria sucumbindo à malária três meses após sua chegada à Índia.

Essa interpretação moderna do Vasco da Gama de hoje é fascinante. Sem as regalias extravagantes, armadura e espada, da Gama parece um trabalhador de escritório regular em seus trinta e tantos anos! Também não temos uma noção da sua supostamente personalidade violenta, rude e implacável.