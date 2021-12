Instagram planeja voltar com feed cronológico em 2022

O principal executivo do Instagram, Mosseri, afirmou que a empresa planeja trazer para os usuários uma 'versão' de feed cronológico em 2022. A afirmação veio em uma audiência do Senado sobre o Instagram e a segurança dos adolescentes. Lá, o executivo declarou que a mudança já está sendo trabalhada há meses, no entanto, não revelou como funcionaria o novo feed. As informações são do Olhar Digital.

A ferramenta é mais uma alternativa para enfrentar as críticas sobre como os algoritmos do Instagram classificam e sugerem conteúdos, principalmente se tratando de adolescentes. Além dessa nova versão, a plataforma está testando uma adição de 'postagens sugeridas' de contas que o usuário não segue. "Queremos deixar claro que estamos criando novas opções - fornecendo às pessoas mais opções para que possam decidir o que funciona melhor para elas - não mudando todos de volta para um feed cronológico. Você pode esperar mais no início do próximo ano!", disse a rede social no Twitter.

A nova versão contrapõe a constante defesa da empresa pelo feed de algoritmos, já que segundo Mosseri, no feed cronológico ficava impossível da maiorias das pessoas conseguirem visualizar todas as postagens que interessavam a elas, o que resultava em pessoas 'perdendo' a maioria dos posts em seu feed.