Pausa e monitoramento de adolescentes: saiba o que vai mudar no Instagram

A partir desta terça-feira (7), os usuários do Instagram do Reino Unido, Estados Unidos, Canadá e Austrália poderão começar a utilizar a ferramenta 'fazer uma pausa', recurso que permite que um lembrete seja enviado após um certo período de tempo do internauta navegando. A ferramenta estará disponível no Brasil e para outros países apenas em janeiro de 2022, juntamente com várias outras mudanças na plataforma. Confira as novidades:

PAUSE

O objetivo do 'pause' é ajudar os usuários a terem mais consciência sobre o tempo que passam conectados. Os internautas poderão ativar o recebimento de lembretes para fazer uma pausa da rede social, em um tempo estipulado de 10, 20 ou 30 minutos. A alternativa vem logo após a empresa sofrer várias críticas que mostravam que o Instagram era um ambiente tóxico para os adolescentes.

MUDANÇAS PARA ADOLESCENTES

1 - Pais poderão ver quanto tempo seus filhos passam na rede social e poderão definir um limite de tempo. Essa opção começa a ser disponibilizada em março e também haverá a possibilidade dos pais serem notificados quando os adolescentes denunciarem alguém.

2 - Adolescentes poderão excluir de uma só vez vários conteúdos postados no Instagram, além de curtidas e comentários. A função estará disponível em janeiro de 2022.

3 - Também em janeiro, novas contas criadas por adolescentes terão a possibilidade de não serem marcadas ou mencionadas por contas que eles não seguem.