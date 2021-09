Uma a cada três jovens tem problemas de imagem corporal devido ao Instagram, aponta pesquisa

Uma pesquisa interna feita pelo Facebook e publicada no Wall Street Journal, na última terça-feira (14), aponta que uma a cada três jovens desenvolvem problemas de imagem corporal devido ao Instagram. O estudo ainda revela que a plataforma supera outros aplicativos como o Tik Tok e Snapchat quando se fala em estimulação de comparação entre os usuários.

De acordo com o levantamento interno do Facebook, 40% dos usuários adolescentes do Instagram, residentes no Reino Unido e nos Estados Unidos, começaram a se sentir menos atraentes após utilizarem a plataforma. Já a outra metade revelou não ter autocontrole para interromper a rotina de acesso, confirmando se sentirem viciadas mesmo sabendo dos danos.

Além disso, um documento de 2019 ainda aponta que o Instagram é culpado pelo aumento na taxa de ansiedade e depressão. Não é novidade que a rede social afeta negativamente a percepção da população em geral, não só do público jovem. Grande parte do problema vem da massante exposição de corpos 'perfeitos' e idealizados compartilhados no aplicativo.