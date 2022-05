Instagram fora do ar? Rede social tem instabilidade e gera reclamações na web

Diversos internautas usaram o Twitter para reclamar que o Instagram não está funcionando. A plataforma apresenta falha em todas as funções e está entre os assuntos mais comentados nesta segunda-feira (16/05).

Confira as reclamações:

Além da falha em ferramentas como Stories e reprodução de vídeos, outra reclamação de usuários está relacionada aos algoritmos de buscas do Instagram. Segundo eles, a área de buscas passou a mostrar paisagens e conteúdos que não estão entre as preferências do internauta. Outros chegaram a afirmar que passaram a receber publicações sobre política.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)