Confira 3 aplicativos para visualizar os stories do Instagram de forma anônima

Já quis fuxicar o story do Instagram de alguém no anonimato, mas desistiu pois não queria ser flagrado? Apesar de muita gente achar que não, alguns aplicativos e sites possibilitam que os usuários acompanhem as famosas "histórias" sem que o perfil apareça entre a lista de pessoas que visualizaram o conteúdo.

Pensando nisso e na grande quantidade de usuários que gostariam de ter essa ferramenta disponibilizada na rede social, o OLiberal.com listou três aplicativos que possuem essa opção para aqueles que querem ver os stories de maneira invisível. Confira:

VEJA MAIS

Blindstory

Bem popular entre os internautas e compatível com Android e iOS, o Blindstory é uma das alternativas para visualizar um story anonimamente. Para utilizar, basta fazer o login com seu perfil da rede social e seguir os passos da tela principal, que já exibe todas as contas seguidas. Porém, vale lembrar que a opção gratuíta possibilita a visualização de apenas 15 stories por dia.

iStory

Conhecido pelos adeptos do iOs, o iStory é uma opção que não é compativel com o Android, mas muito popular nos usuários do iPhone. Lá, o interessado só precisa fazer o login com a sua conta oficial e desfrutar do anonimato.

Story Save For Instagram

Essa opção é uma das mais versáteis de todas, pois além de visualizar sem exibir o perfil, também possibilita download de conteúdos, ferramenta de pesquisa para uma “busca rápida” e marcar contas como favoritas para acessá-las rapidamente. Apesar de não ter um limite diário de uso, a navegação é muito afetada pelos anúncios da plataforma.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão da editora web Ana Carolina Matos)