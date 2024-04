Influencer utiliza sangue menstrual como máscara para rosto e viraliza; entenda a prática

A influencer egípcia Sa-Rah Sol viralizou ao utilizar sangue menstrual como máscara para o rosto. Em seu perfil no Instagram, a mulher de 32 anos acumula 11,4 mil seguidores e se denomina educadora de ciclo menstrual e terapeuta uterina. Sa-Rah afirma que o sangue menstrual é sagrado.

VEJA MAIS

“Você quer o antigo segredo feminino para uma pele jovem e brilhante? Bem, agora você sabe qual é. Sai daí de baixo... Bem entre suas pernas”, escreveu a influencer. No vídeo, Sa-Rah aparece com um líquido vermelho no rosto. Ela diz que utilizou na face o sangue menstrual durante seus últimos seis ciclos e houve melhora drástica na pele.

Em outra publicação, Sa-Rah mostrou o antes e depois do seu rosto ao utilizar a máscara facial com o fluido uterino. “Suas manchas desaparecem, suas lesões curam e a qualidade da sua pele melhora drasticamente após aplicar sangue menstrual no rosto”, escreveu na legenda. Sa-Rah afirma que não recomendaria algo se não tivesse testado e visto os resultados.

Nos comentários, alguns internautas apoiaram a prática e exaltaram como Sa-Rah lida com a menstruação. “Minha querida, você mostrou aqui algo que 99% das mulheres não entendem o quão mágico é nosso período [menstrual]”, disse uma. “Esse era o conselho da minha avó para tratar acne facial. Estou surpresa”, declarou outra.

Entretanto, a influencer também recebeu diversos comentários negativos sobre a atitude. “Você esqueceu de mencionar, você também tem bactéria no sangue menstrual”, relembrou uma usuária. “E se você tiver uma inflamação?”, questionou outra. “Isso deve cheirar mal”, disse outro.

VEJA MAIS

Apesar da prática adotada, não há eficácia cientificamente comprovada ao passar sangue menstrual no rosto. “Existem muitas lendas sobre o cuidado com a pele. Algumas funcionam de fato, outras não. Essa do sangue menstrual é uma delas que não existe estudo que mostre a eficácia e não há recomendações médicas”, declara Patrícia Ormiga, coordenadora do Departamento de Cosmiatria da Sociedade Brasileira de Dermatologia do Rio de Janeiro. Em entrevista ao Globo, a especialista alertou sobre a presença de bactérias na menstruação e, em casos de lesões ou espinhas, podem evoluir para dermatites, infecções e outras doenças mais graves.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)