Veja como fazer o suco milagroso para combater as rugas e o envelhecimento precoce

Os benefícios do consumo dos sucos naturais são vários, pois, além de ricos em água que ajudam a manter a hidratação do corpo, eles também são fontes importantes de vitaminas, fibras e minerais. Basta fazer uma rápida pesquisa na internet para ver os diversos estudos que apontam um melhor desempenho do organismo com a prática do consumo de sucos naturais, como um bom funcionamento intestinal, níveis controlados de glicemia e colesterol, além de pele, unhas e cabelos mais fortalecidos.

Outro benefício que está em alta é relacionado ao poder "rejuvenescedor" dos sucos naturais, ideal para quem quer melhorar o aspecto da pele, deixando-a mais saudável e jovial.

Vale lembrar que esse tipo de receita só funciona se aliada a outros hábitos de vida saudáveis, como a prática de exercícios físicos, cuidados estéticos e alimentação saudável.

Como fazer o suco milagroso para combater as rugas e o envelhecimento precoce

Ingredientes

3 xícaras de chá de melancia cortada em cubos;

6 folhas de capim cidreira;

Suco de ½ limão siciliano;

½ filha de couve;

100 ml de água bem gelada.

Modo de preparo

Junte todos os ingredientes no liquidificador e bata até formar uma mistura homogênea; Você pode coar, se quiser, mas o recomendado é tomar assim que for retirado do liquidificador, para aproveitar todas as vitaminas da composição

Mas, por que suco de melancia é capaz de reduzir o envelhecimento?

Segundo o portal da Unimed, a melancia é uma fruta que não tem gordura, possui poucas calorias e muitos nutrientes. A cor avermelhada é graças ao licopeno, antioxidante que reduz o colesterol e ajuda a prevenir tipos de câncer, como o de próstata, e ajuda ainda a combater os radicais livres responsáveis pelo envelhecimento.

Além disso, a fruta é rica em vitamina C, que possui propriedade de proteção da imunidade e ação restaurativa da pele.

A fruta também possui magnésio, que é importante para a cicatrização, manganês, que ajuda o corpo a absorver nutrientes, e potássio, que regula a pressão arterial.

Como escolher uma melancia boa para o preparo do suco milagroso?

Um dos grandes desafios de quem gosta da melancia é saber escolher o fruto mais maduro nos mercados e nas feiras. Para saber qual a melhor para comprar, é necessário analisar alguns aspectos, como:

A casca da melancia precisa estar firme e sem manchas escuras;

Para ver se está madura o suficiente, basta dar umas batidinhas no fruto. Se a fruta estiver verde, o som é metálico Madura, o barulho do liquidificador é grave;

Já observando o interior da fruta fica mais fácil de identificar: quanto mais escuro o tom de vermelho, mais doce a fruta.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de oliberal.com