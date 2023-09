Onda de calor pode afetar na menstruação; entenda

O Brasil tem enfrentado uma onda de calor intensa nos últimos dias, e os efeitos desse clima vão além do desconforto físico. Surpreendentemente, o calor excessivo também pode afetar a vida de pessoas que menstruam. De acordo com relatos, as altas temperaturas têm impactado no aumento do fluxo menstrual, cólicas mais intensas e, em alguns casos, uma mudança no período menstrual. As informações são do jornal OGlobo.

De acordo com especialistas, o calor pode afetar o corpo de várias maneiras, contribuindo para essas alterações menstruais. Um dos fatores é a desidratação que pode levar a uma maior concentração de sangue no útero, o que pode resultar em cólicas mais intensas e um fluxo menstrual mais "pesado".

Além disso, o calor extremo pode causar estresse térmico e físico, causando uma série de respostas fisiológicas, incluindo um aumento nos níveis de adrenalina, que estimula a produção de hormônios como o GNRH, responsável pela regulação hormonal do ciclo menstrual. Esse aumento nos hormônios pode levar a um aumento do sangramento e da dor.

Outro efeito que o calor pode ter nas pessoas que menstruam é a antecipação do ciclo menstrual. O calor extremo e o estresse térmico podem causar mudanças nos padrões hormonais, fazendo com que o período comece alguns dias antes do esperado.

Para minimizar o desconforto durante o calor intenso, pessoas que menstruam podem adotar algumas medidas. Manter uma boa hidratação, evitar longos períodos de exposição ao sol e adotar uma alimentação saudável e equilibrada também pode ajudar. É importante lembrar que, se as mudanças no ciclo menstrual forem significativas ou persistentes, é aconselhável procurar orientação médica.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva,editor web de OLiberal.com)