Índia suspende serviços postais aos EUA por novas regras alfandegárias americanas

Estadão Conteúdo

O Departamento dos Correios da Índia, do Ministério das Comunicações, anunciou que deixará de receber a maior parte das remessas postais para os EUA a partir de 25 de agosto, em comunicado oficial divulgado neste sábado. A mudança acontece após a alteração de regras alfandegárias americanas, sob a qual a isenção de minimis para bens avaliados em até US$ 800 será retirada a partir de 29 de agosto de 2025.

"Todos os itens postais internacionais destinados aos EUA, independentemente de seu valor, estarão sujeitos a direitos aduaneiros conforme o quadro tarifário específico do país da Lei Internacional de Poderes Econômicos de Emergência (IEEPA)", explica nota.

De acordo com o texto da administração indiana, no entanto, itens até o valor de US$100 continuarão isentos de impostos, mesmo valor que ainda será recebido pelos correios.

"O Departamento está monitorando de perto a situação em evolução em coordenação com todas as partes interessadas, e todos os esforços estão sendo feitos para normalizar os serviços o mais rápido possível", acrescenta.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ÍNDIA/EUA/SUSPENSÃO/SERVIÇOS/POSTAIS
Mundo
