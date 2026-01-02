Capa Jornal Amazônia
Incêndio em bar na Suíça pode ter sido causado por sinalizadores ou fogos de artifício

A tragédia deixou pelo menos 40 mortos e mais de 100 feridos

Estadão Conteúdo
fonte

O fogo pode ter começado com fogos de artifício ou sinalizadores colocados sobre garrafas de champanhe muito perto do teto (Reprodução)

O incêndio que devastou um bar na luxuosa estação de esqui de Crans-Montana, nos Alpes Suíços, foi provavelmente causado por fogos de artifício ou sinalizadores acesos dentro do estabelecimento, afirmou nesta sexta-feira, 2, a procuradora do cantão suíço de Valais. A tragédia deixou pelo menos 40 mortos e mais de 100 feridos.

"Tudo indica que o fogo teve origem em fogos de artifício ou sinalizadores colocados sobre garrafas de champanhe, muito perto do teto. Isso causou um incêndio rápido, muito rápido e generalizado", declarou Béatrice Pilloud durante uma coletiva de imprensa.

A procuradora também explicou que as autoridades interrogaram o casal de franceses que administra o bar que pegou fogo. O comandante da polícia do cantão de Valais, Frédéric Gisler, afirmou em coletiva de imprensa que estão sendo feitos trabalhos para identificar os mortos e informar suas famílias, acrescentando que a comunidade está "devastada".

"Temos inúmeros relatos de atos heroicos, pode-se dizer, de uma forte solidariedade naquele momento", disse Mathias Reynard, chefe do governo regional de Valais, à rádio RTS.

Ele elogiou o trabalho dos serviços de emergência no dia seguinte ao incêndio, mas acrescentou: "Nos primeiros minutos, foram os cidadãos - e em grande parte os jovens - que salvaram vidas com sua coragem".

Apesar do fogo, as paredes dos edifícios adjacentes ao bar não apresentavam marcas nesta sexta-feira, 2. Até a placa do bar parecia intacta, assim como a estrutura de madeira da varanda, sinal de que o incêndio se concentrou sobretudo no subsolo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

SUÍÇA/INCÊNDIO/BAR/ALPES/MORTES/INVESTIGAÇÃO
