Incêndio atinge complexo de boates na Espanha e deixa 13 mortos

Um incêndio na cidade de Múrcia, no sudeste da Espanha, deixou 13 pessoas mortas neste domingo (1º), após o fogo atingir um complexo de boates com três casas noturnas. As informações foram repassadas pelos serviços de emergência locais e, segundo as autoridades, o incêndio começou durante a madrugada, na boate Teatre.

O porta-voz da Polícia Nacional da Espanha Diego Seral disse que as vítimas foram encontradas na boate Fonda, uma das três casas noturnas vizinhas, que sofreu a maior parte dos danos causados pelo fogo, incluindo o desabamento do telhado. A representante da boate Teatre, Maria Dolores Albellan, por outro lado, afirmou que o incêndio teve origem no clube vizinho, La Fonda, antes de se espalhar para outros estabelecimentos.

De acordo com os bombeiros, o fogo já foi controlado. O telhado que desabou na boate La Fonda dificulta o acesso ao interior do local. A mídia espanhola diz que várias comemorações de aniversário estavam acontecendo no momento da tragédia, e o prefeito da cidade de Múrcia, José Ballesta, detalhou em uma rede social que as equipes estavam trabalhando para estabelecer a causa do incêndio.

Luto

Fora da boate, jovens se abraçavam enquanto esperavam por informações sobre os sobreviventes da tragédia. "Tenho cinco familiares lá dentro, não sei onde estão. E dois amigos", contou um homem, que não revelou seu nome.

"Acho que saímos entre uns 30 segundos a 1 minuto antes que os alarmes disparassem e todas as luzes se apagassem, além dos gritos dizendo que havia um incêndio", disse ele.

Ballesta declarou três dias de luto pelos falecidos. As bandeiras foram hasteadas a meio mastro em frente à Câmara Municipal de Múrcia. "Estamos arrasados", disse o prefeito.