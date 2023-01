Imagens de ação policial que resultou na morte de homem negro reacendem protestos nos EUA

Menos de três anos após a morte de George Floyd, morto durante uma ação policial em Minneapolis (EUA), um novo caso de repressão violenta a um cidadão negro reacendeu os debates e protestos contra a discriminação racial nos Estados Unidos. A vítima desta vez foi Tyre Nichols, 29 anos, morto no dia 7 de janeiro na cidade de Memphis, durante uma abordagem considerada violenta. Cinco ex-policiais foram presos acusados pelo homicídio. Com informações do portal UOL.

Nesta sexta-feira (27), um vídeo com as cenas da ação que resultou na morte de Tyre foi divulgado, levando multidões às ruas de Memphis em novos protestos. As imagens foram descritas pelo advogado da família de Nichols como "terríveis", "deploráveis", "hediondos", "violentas" e "problemáticas em todos os níveis".

Tyre Nichols foi detido por conta de uma infração de trânsito. Quando os agentes se aproximaram, houve "confrontação" e "o suspeito fugiu", relatou em comunicado a polícia. Depois de ser parado, Nichols é retirado do carro e jogado ao chão. Nas imagens - gravadas por meio de uma câmera instalada no colete de um dos policiais - é possível ver um dos agentes puxando Nichols para fora do veículo e dizendo: "Vá para o chão".

Ainda no chão, ele é atingido com spray de pimenta nos olhos e passa a ser agredido pelos cinco agentes. Nichols grita: "Eu não fiz nada". "Tudo bem. Estou no chão". A ação violenta prossegue com os policiais gritando para Nichols se deitar e ameaçando usar a arma de choque elétrico nele. Outro policial diz: "Coloque as mãos para trás antes que eu as quebre". Na sequência, uma luta corporal se inicia.

Em determinado ponto ele é erguido do chão e continua a ser espancado até quase desfalecer. Ele se queixa de dificuldades para respirar. Instante depois, Nichols consegue se levantar e foge. Após as agressões, Nichols foi levado para um hospital, mas, acabou morrendo três dias depois.