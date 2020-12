Spike Lee dá prêmio a adolescente que gravou assassinato de George Floyd

O cineasta americano Spike Lee premiou a adolescente Darnella Frazier na noite de quarta-feira (9). Ela foi quem fez o vídeo do assassinato de George Floyd, nos Estados Unidos, que desencadeou uma série de protestos antirracistas pelo país e pelo mundo.

A entrega do prêmio ocorreu durante o baile de gala virtual da fundação PEN. O cineasta ofereceu a jovem o prêmio PEN/Benenson Freedom of Expression Courage Award (algo como 'Prêmio Benenson de Coragem e Liberdade de Expressão', em tradução livre), pela resiliência de Darnella em gravar a cena de violência.

A jovem disse que não imaginava a repercussão que o vídeo teria, e contou ter precisado de terapia para tratar o trauma de presenciar o momento. Darnella também falou sobre a honra de receber o prêmio apresentado por Sike Lee.

"É muito para absorver, mas não poderia agradecer o suficiente por tudo que está vindo em minha direção. Todos estão me perguntando como eu me sinto, mas não sei como me sentir, porque é tão triste", declarou a jovem.

Geroge Floyd foi assassinado em maio deste ano, asfixiado por um policial branco, nos Estados Unidos. O vídeo que mostra o assassiato cruel desencadeou uma série de protestos antirracistas por todo o país, e também movimentou a luta em outros países, inclusive o Brasil.