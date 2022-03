Idosos são flagrados expulsando soldados russos de propriedade

Um casal de idosos da Ucrânia surpreendeu ao expulsar três soldados russos de sua propriedade na vila de Voznesensk, na província ucraniana de Mykolayiv Oblast, na última quarta-feira (9/3). As informações são do portal Metrópoles.

As imagens de câmeras de segurança, mostram que os soldados quebram um portão e entram no local. Logo depois, os idosos saem da casa e gritam para os soldados saírem. Um dos russos chega a atirar para o alto com o objetivo de assustar o casal, que continua a discutir com eles.

Após alguns minutos de conversa, os soldados recuam e saem do local, escoltados pelos idosos.

