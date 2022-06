Idosa que tem 17 netos se casa com jovem de 24 anos e planeja ter um filho

Uma americana chamada Queen Cheryl, de 61 anos, é muito famosa nas redes sociais por compartilhar com os seguidores os momentos românticos do relacionamento com Quran McCain, de 24 anos. Recentemente, eles casaram e contaram para os diversos fãs que pretendem dar um passo a mais na união e ter um filho.

Avó de 17 netos, a idosa e o marido estão casados desde setembro de 2021, após namorarem por um ano. A diferença de idade entre o casal é o que mais chama atenção dos internautas. Tanto que, após começar a postar vídeos junto com o marido 37 anos mais jovem, Queen somou mais de 2,2 milhões de seguidores no TikTok.

VEJA MAIS

Depois do casamento, que foi muito badalado e transmitido pela mídia americana, Quran e Cheryl disseram que estão prontos para ter um bebê juntos. No entanto, os dois não contaram como pretendem ter a criança, se será por meio de adoção ou usando barriga de aluguel. Cheryl não congelou óvulos e não teria como gerar ela mesma.

“Ele sempre quis ter um filho e eu quero ser mãe do filho dele”, disse a idosa em um de seus vídeos.

Confira:

Quran conheceu Cheryl em 2012, quando trabalhava em um restaurante, que era de propriedade de um dos filhos dela. Ele tinha apenas 15 anos na época. Os dois perderam contato por algum tempo e depois se reencontraram em 2020, quando o jovem viu a idosa trabalhando como caixa em uma loja de conveniência. Eles começaram a namorar e, em julho de 2021, Quran a pediu em casamento.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)