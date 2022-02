Idosa que estava morta há dois anos em casa é encontrada pela polícia

Uma idosa de 70 anos foi encontrada morta dentro de casa, na última sexta-feira (4), na Itália. Investigações apontam que ela havia falecido há dois anos. As informações são do Metrópoles.

Marinella Beretta não tinha parentes vivos e os vizinhos acreditavam que ela havia se mudado no início da pandemia. O corpo foi encontrado após policiais entrarem na casa por conta de uma denúncia sobre as árvores do jardim, que estavam sem receber cuidados.

A idosa morava na região da Lombardia, uma das mais afetadas no início da pandemia. A morte de Marinella gerou comoção nacional e reforçou o debate sobre a solidão de idosos no país.

No Facebook, Elena Bonetti, ministra italiana da família, escreveu: “O que aconteceu a Marinella Beretta, a solidão esquecida, fere a nossa consciência. Recordar a sua vida é dever de uma comunidade que quer permanecer unida. Não precisamos limitar os horizontes ao privado e voltar a cuidar dos laços entre nós. Cuidar uns dos outros é a experiência das famílias, das instituições, de sermos cidadãos: ninguém deve ficar sozinho”, finalizou.